Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote in Luzern sinkt zum zweiten Mal in Folge Im Jahr 2022 sank im Kanton Luzern die Arbeitslosenquote, und die Anzahl Gesuche für Kurzarbeitsentschädigung ging zurück. Und: Es konnten so viele Menschen wie noch nie im Arbeitsmarkt integriert werden.

Die Arbeitslosenquote im Kanton Luzern sinkt seit 2020 Quelle: WAS

Die Organisation WAS Wirtschaft Arbeit Soziales legt ihren Jahresbericht 2022 vor. Es zeigt sich, dass sich der Arbeitsmarkt positiv entwickelt: So sank die Arbeitslosenquote im Kanton Luzern von 2.1 Prozent im Jahr 2021 auf 1.3 Prozent im Jahr 2022. Und es wurden so viele Menschen wie noch nie in den Arbeitsmarkt integriert, nämlich 1522, ein Jahr zuvor waren es 1358. Dies sei dank «zuverlässigen und sozialen Unternehmen» möglich, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Sorge bereite der IV Luzern, dass immer mehr Jugendliche auf Hilfe angewiesen sind und der Anteil von Arbeitnehmenden zunimmt, die aus psychischen Gründen Probleme bei der Arbeit haben.

Unter dem Dach von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales koordinieren die Ausgleichskasse Luzern, die IV Luzern und wira Luzern ihre Dienstleistungen. (mme)