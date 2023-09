Archäologie Spuren aus der Jungsteinzeit gefunden: Stadt Luzern ist viel älter als gedacht Archäologische Untersuchungen zeigen, dass im Luzerner Seebecken die Überreste von Dörfern aus der Jungsteinzeit liegen. Sie sind rund 5400 Jahre alt.

Es ist eine grosse Überraschung: Die ältesten Siedlungsspuren in der Stadt Luzern sind rund 5400 Jahre alt. Das haben archäologische Untersuchungen ergeben, die im Rahmen des Vorprojektes für den geplanten Durchgangsbahnhof im Herbst 2021 stattfanden.

Das Forschungsteam Paläoökologie der Universität Bern im Luzerner Seebecken auf dem schwimmenden Ponton zur Entnahme von Schlagbohrkernen. Bild: Kantonsarchäologie Luzern

Bereits vor drei Jahren kamen im Seebecken Funde zum Vorschein, welche die früheste nachgewiesene Besiedlung des Stadtgebiets von Luzern in die Bronzezeit um 1000 v. Chr. datierten. Nun dürfe noch einmal zurückgerechnet werden, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Mittwoch, und zwar auf 3400 v. Chr. Damit sei die älteste bislang bekannte Siedlung im Luzerner Seebecken 2400 Jahre älter als bisher angenommen.

Umfangreiche archäologische Untersuchungen hätten eindeutige Resultate geliefert. 1.5 Meter unter dem Seegrund befinde sich eine dunkle Schicht mit hohem organischem Anteil und Holzkohle, die auf 3400 v. Chr. datiert werden könne. Mit Kernbohrungen sei die Ausdehnung dieser Schicht bestimmt und erste Funde geborgen worden, so für diese Zeit typische Keramikfragmente und verbrannte Getreidekörner.

Rettungsgrabungen sollten Baustart nicht verzögern

Messungen mit einem für den Unterwassereinsatz entwickelten Sonargerät würden bestätigten, dass im Luzerner Seebecken die Reste eines oder mehrerer jungsteinzeitlicher Dörfer liegen. «Diese Entdeckungen belegen einmal mehr, dass der Seewasserspiegel in früheren Jahrtausenden deutlich tiefer lag als heute und sich der See erst seit dem Mittelalter so präsentiert, wie wir ihn heute kennen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Anna Kienholz, Leiterin Fachbereich Ur- und Frühgeschichte, zeigt jungsteinzeitliche Keramikscherben aus dem Seebecken. Bild: Kantonsarchäologie Luzern

Nach diesen ersten Untersuchungen sei klar, dass vor Baubeginn des Durchgangsbahnhofs im Luzerner Seebecken archäologische Rettungsgrabungen erforderlich seien. «Diese sind vor dem offiziellen Baustart eingeplant, sodass keine Verzögerungen des Bauprojekts zu erwarten sind.»

An den Untersuchungen waren nebst der Kantonsarchäologie Luzern die Unterwasserarchäologie Zürich sowie die Universitäten Bern, Basel und Kopenhagen beteiligt. (rbi)