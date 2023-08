Arzt-Skandal Kanton beschlagnahmt sämtliche Patientenakten aus allen Haehner-Praxen Damit die Krankenakten bei einem möglichen Konkurs nicht unerreichbar sind, hat der Kanton nun alle Dossiers an den Standorten Triengen, Oberkirch und Hergiswil beschlagnahmt.

Die Akten im Trienger Ärztezentrum wurden nie herausgegeben. Nun hat sie der Kanton beschlagnahmt. Bild: Jonas Hess

In den Praxen des umstrittenen Arztes Thomas Haehner wird dieser Tage aufgeräumt. Die Dienststelle Gesundheit und Sport (Dige) schreibt am Freitagnachmittag in einer Mitteilung, dass sie an den Standorten Triengen, Oberkirch und Hergiswil bei Willisau alle Patientenakten beschlagnahmen liess. Die dazu nötige Verfügung sei am Donnerstag erlassen worden, so die kantonale Aufsichtsbehörde der Luzerner Arztpraxen.

Die Massnahme sei nötig geworden, weil der Betreiber seiner gesetzlichen Pflicht zur ordnungsgemässen Aufbewahrung und Herausgabe der Patientenakten nicht nachgekommen sei. «Ein weiterer Grund für die Beschlagnahmung der Akten besteht darin, dass die Dige einem möglichen Konkurs zuvorkommen wollte, weil es dann viel schwieriger wäre, noch an die Patientenakten zu gelangen.» Zudem soll so verhindert werden, dass Akten missbräuchlich entwendet werden, wie die Dige weiter schreibt.

Die Aufsichtsbehörde betont am Freitag, dass «sowohl die physischen wie auch die elektronischen Patientenakten in allen drei Gemeinden am Donnerstag und Freitag beschlagnahmt wurden». Der Kanton werde aktiv informieren, sobald die beauftragte Firma Archivsuisse das Sortieren der physischen Patientenakten fertiggestellt hat und die elektronischen Daten exportiert und archiviert werden konnten.

Haehner steht vor Konkurs

Der Kanton entschied Anfang Juli, dass die drei betroffenen Praxen per 1. September schliessen müssen, nachdem Besitzer Thomas Haehner mit schlechter Zahlungsmoral, fehlenden Bewilligungen und unsorgfältigem Praxisbetrieb aufgefallen war. Offenbar steht Haehners Firma Medium Salutis GmbH kurz vor dem Konkurs. Wie das Kantonsgericht auf Anfrage mitteilt, sind gegen die Firma Betreibungsbegehren eingegangen. Haehner, der gemäss mehreren Quellen in Deutschland weilt, habe noch bis Ende August Zeit, den geforderten Zahlungen nachzukommen.