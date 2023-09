Arzt-Skandal Nach langem Warten: Patienten erhalten ihre Krankenakten aus den Luzerner Haehner-Praxen Die beschlagnahmten Patientenakten aus den Praxen des Skandal-Arztes Thomas Haehner wurden sortiert und sind ab sofort bestellbar.

Die Dienststelle Gesundheit und Sport (Dige) hat im Juli und August in allen vier ehemaligen Praxen von Thomas Haehner in Triengen, Oberkirch, Hergiswil bei Willisau und Neuenkirch sämtliche physisch und elektronisch vorhandenen Patientenakten sowie alle Röntgenbilder beschlagnahmt. Nun können die betroffenen Personen ihre Patientenakten ab sofort entweder sich selber oder der neuen Hausarztpraxis zustellen lassen. Das teilt der Kanton am Montag mit.

Das Ärztezentrum Triengen. Bild: Jonas Hess

Die Firma Archivsuisse, welche mit der Aufbewahrung und Herausgabe beauftragt worden war, habe inzwischen sämtliche Krankengeschichten und Röntgenbilder sortieren und archivieren können. Sie werde diese gesetzeskonform aufbewahren. Das heisst, dass die vorhandenen Patientenakten für 20 Jahre ab dem letzten Behandlungstag aufbewahrt werden. «Ich bin erleichtert, dass das Warten auf die Herausgabe der Patientenakten für alle betroffenen Patientinnen und Patienten nun ein Ende hat», wird Regierungsrätin Michaela Tschuor (Mitte), Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements, in der Mitteilung zitiert.

So kommen Sie an Ihre Patientenakten

Für die Herausgabe der Akten muss zwingend zuerst ein Bestellformular ausgefüllt und zusammen mit einer Kopie des amtlichen Ausweises elektronisch oder per Post bei der Firma Archivsuisse eingereicht werden. Die Bearbeitung könne bis zu zehn Tage dauern. Die Dige hat für Personen, die Unterstützung beim Ausfüllen des Bestellformulars benötigen, eine Telefon-Hotline eingerichtet (041 228 45 54).

Der Kanton hatte Anfang Juli entschieden, dass die betroffenen Praxen per 1. September schliessen müssen, nachdem Besitzer Thomas Haehner mit schlechter Zahlungsmoral, fehlenden Bewilligungen und unsorgfältigem Praxisbetrieb aufgefallen war. Mitte August hat das Konkursamt St. Gallen den Konkurs über die Firma Medium Salutis Praxis AG des Skandalarztes Thomas Haehner eröffnet. Betroffen ist auch das Ärztezentrum Triengen, eine Zweigniederlassung der Firma Medium Salutis Praxis AG. (fmü)