Asiatischer Laubholzbockkäfer Luzern kämpft gegen gefährlichsten Baumschädling der Welt – und braucht Hilfe der Bevölkerung Der Asiatische Laubholzbockkäfer bringt Bäume zu Absterben. Nachdem der Schädling in Zell entdeckt wurde, warnt der Kanton nun vor der beginnenden Flugzeit.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer (lat. Anoplophora glabripennis) ist mit einem breiten Wirtsspektrum einer der gefährlichsten Laubholzschädlinge weltweit. Er hat in Europa keine natürlichen Feinde. lu.ch

In der Gemeinde Zell hat er schon grossflächig zugeschlagen: Dort wurde der Asiatische Laubholzbockkäfer im August 2022 entdeckt, seither hat der Kanton dort zahlreiche Bekämpfungsmassnahmen ergriffen. Denn um dem Käfer die Lebensgrundlage zu nehmen, mussten in Zell etliche befallene Laubbäume im Siedlungsgebiet «sofort gefällt, gehackt und thermisch verwertet werden», teilte der Kanton am Dienstag mit.

Wer einen der Käfer sieht, soll das dem Kanton melden

Nun bittet der Kanton die Bevölkerung im Kampf gegen den meldepflichtigen Schädling um Mithilfe der Bevölkerung. Während die Käfer im Winter als Larven im Holz der befallenen Bäume verharren, fliegen sie nun aus und sind darum sichtbar. Funde von potenziellen Schädlingen – Käfer oder Larve –, krank aussehende Bäume oder kreisrunde Ausfluglöcher in Stämmen oder Ästen bei Laubgehölzen solle man direkt der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) melden. Der Kanton fahndet aber auch selber nach dem Käfer, wofür sogar Spürhunde zum Einsatz kommen. (mme)