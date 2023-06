Asyl Triengen prüft Bau einer Notunterkunft im Zentrum Auf dem Steinbärenparkplatz in Triengen soll ein Container-Lager mit Platz für rund 80 Menschen entstehen.

Ein Zimmer in der Notunterkunft in Meggen, die als Vorbild für diejenige in Triengen dienen soll. Bild: Urs Flüeler/Keystone (27. 6. 2023)

Wie die anderen Luzerner Gemeinden muss auch Triengen Plätze für schutzsuchende Menschen zur Verfügung stellen - 80 an der Zahl. Deshalb prüft die Gemeinde aktuell den Bau einer Notunterkunft im Zentrum von Triengen. An einer Informationsveranstaltung hat der Gemeinderat am Mittwoch nun zusammen mit Vertretern des Kantons Luzern das Projekt vorgestellt.

Triengen wolle seine Verantwortung in dieser Situation wahrnehmen, wird Gemeindepräsident René Buob in einer Mitteilung zitiert. Die Gemeinde habe aber ein Platzproblem: «Der Markt an Wohnungen im geforderten Segment ist aufgrund des starken Bevölkerungswachstums in der Gemeinde völlig ausgetrocknet.» Deshalb werde jetzt der Bau einer Notunterkunft geprüft. Die Anlage soll nach den Vorbildern von Nottwil und Meggen gebaut werden.

Geplant ist der temporäre Bau in einem dreistöckigen Container-System auf dem Steinbärenparkplatz. Der Gemeinderat habe bei der Standortwahl darauf geachtet, dass mit dem Bau der Notunterkunft heutige Nutzungen nicht eingeschränkt werden, heisst es weiter.

Im Herbst plant der Gemeinderat, das Thema beschlussreif der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. Er wird ihr empfehlen, den entsprechenden Kredit an die Urne zu überweisen. Das letzte Wort wird dann die Trienger Bevölkerung haben.