Asyl- und Flüchtlingswesen «Mieter raus und Flüchtlinge rein» soll im Kanton Luzern gesetzlich verboten werden Mietende werden aus einem laufenden Vertrag entlassen, um Flüchtlinge einzuquartieren: Ein solches Szenario solle im Kanton Luzern nie eintreffen können und deshalb gesetzlich verboten werden, fordert die SVP. Das sei unnötig, findet die Regierung.

Auf dem Areal Risch in Ebikon wurde die neue Containersiedlung als Asylzentrum Ebikon fertiggestellt. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 17. 3. 2023)

Kann es im Kanton Luzern zur Auflösung von ungekündigten Mietverträgen kommen, um Flüchtlingsunterkünfte zu schaffen? So, wie das im Februar im aargauischen Windisch angeblich passiert ist? Obwohl sich später herausstellte, dass den Mietenden nicht vom Kanton wegen Flüchtlingen gekündigt wurde, sondern von einer Immobilienfirma, die einen Neubau plant, lautet die Antwort der Udligenswiler Kantonsrätin Jasmin Ursprung ja. Sie reichte deshalb eine Motion und eine Anfrage zum Thema ein.

Die Regierung beantwortet die Frage jetzt mit Nein, wie sie in ihrer Antwort auf die Motion der SVP-Politikerin entgegnet. Sie lehnt den Vorstoss, der ein solches Szenario via Änderung der kantonalen Asylverordnung ausschliessen will, deshalb ab. Als Grund gibt sie an, die zuständige Dienststelle für Asyl- und Flüchtlingswesen miete nur Unterkünfte, bei denen keine laufenden Mietverträge vorhanden seien. Deshalb sei eine Änderung der Verordnung unnötig.

Ganz verwirft die Exekutive den Vorstoss Ursprungs aber nicht: Sie beantragt, die Motion als Postulat teilweise erheblich zu erklären. Dies, um die Gemeinden für die Praxis des Kantons zu sensibilisieren. Schliesslich hat die Regierung im Juni des letzten Jahres die Kommunen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge verpflichtet – mangels kantonaler Unterkünfte und unter Androhung einer Busse von bis zu 40 Franken pro Tag und nicht aufgenommener Person. Später, nach Protesten des Verbands der Luzerner Gemeinden, wurde die Ersatzabgabe auf 15 Franken pro Tag festgelegt.

Geltende Praxis reicht Motionärin nicht

Jasmin Ursprung ist mit dem Antrag der Regierung nicht einverstanden und hält an ihrer Motion fest. «Von einer geltenden Praxis kann abgewichen werden, von einem Gesetz oder einer Verordnung nicht», sagt die 2019 erstmals und am 2. April erneut ins Parlament gewählte Präsidentin der SVP des Wahlkreises Luzern-Land. Ihr sei es mit den Vorstössen nicht um einen spezifischen Fall gegangen, sondern um Prävention – «um solche unschönen Fälle im Kanton Luzern vorzeitig zu verhindern».

Die diplomierte Wirtschaftsprüferin nennt drei Gründe für ihr Beharren auf einer rechtlichen Verankerung. Erstens seien Situationen möglich, in denen die Leerwohnungsziffer noch tiefer sei als die aktuell unter einem Prozent liegende. Zweitens könne sich der Zustrom an Flüchtlingen weiter ausweiten. Und drittens komme es im für das Asyl- und Flüchtlingswesen zuständigen Gesundheits- und Sozialdepartement im Juli mit dem Rücktritt von Guido Graf zu einem Wechsel. Aus letzterem Grund sei «eine fixe Regelung umso wichtiger».

Das Mitglied der Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit versteht nicht, warum sich die Regierung gegen eine Festschreibung in der Asylverordnung wehrt. «Wenn es so klar ist, dass der Kanton keine Liegenschaften mit ungekündigten Mietverträgen für die Unterbringung von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingswesen mietet, kann die Regierung mein Anliegen doch umsetzen. So gibt es keine Schlupflöcher mehr.»

Heuer dürften 2000 bis 3000 neue Plätze nötig sein

Ursprung hat im März nicht nur eine Motion, sondern auch eine Anfrage zum Thema eingereicht. Beide Vorstösse wurden von der Regierung und mit grosser Mehrheit auch vom Parlament als nicht dringlich eingestuft. Deshalb gab es damals auch keine Antwort auf die Frage der 33-Jährigen, ob der Kanton Kündigungen von bestehenden Mietverhältnissen wegen fehlenden Platzes für Flüchtlinge verhindern könnte. Nun liegt die Stellungnahme der Regierung vor, mit der Ursprung nur teilweise zufrieden ist: «Wir würden derartige missbräuchliche Kündigungen missbilligen. Der Kanton hat jedoch nicht die Kompetenz, hoheitlich in Verträge zwischen Vermieter und Mieter einzugreifen und eine Kündigung direkt zu unterbinden.»

Ebenfalls nicht in der Macht der Regierung steht, wie viele flüchtende Menschen der Kanton Luzern aufnehmen muss. Laut Exekutive hat die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen im letzten Jahr rund 400 Wohnungen gemietet und parallel dazu Zentren aufgebaut. So seien über 3000 neue Unterkunftsplätze geschaffen worden. Im laufenden Jahr rechnet die Regierung aufgrund von Prognosen des Staatssekretariats für Migration damit, 2000 bis 3000 neue Plätze anbieten zu müssen.