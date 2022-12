Asylwesen Ruswil will bei Flüchtlingsunterkunft mitsprechen – und Sicherheitspatrouillen Noch bevor die Zivilschutzanlage Wolfsmatt beherbergen kann, stellt Ruswil Forderungen an den Kanton. So befürchtet man unter anderem Nutzungskonflikte.

Derzeit bereitet der Kanton Luzern die Zivilschutzanlage Wolfsmatt in Ruswil als mögliche Notunterkunft vor. So sollen dort bei Bedarf Flüchtlinge Platz finden. Bevor dies geschieht, fordert Ruswil vom Kanton nun aber «entsprechende Betriebs- und Sicherheitskonzepte», wie es in einer Mitteilung heisst. Damit soll «eine für alle befriedigende Lösung» möglich sein.

Konkret befürchtet die Gemeinde offenbar Nutzungskonflikte aufgrund der nahe liegenden Mehrzweckhalle und der Sportanlagen, wie «Zentralplus» schreibt. «Wir wollen nicht, dass sich unsere Vereine einschränken müssen», wird Tobias Lingg, Geschäftsführer der Gemeindeverwaltung und Stadtschreiber, zitiert.

So habe man den Kanton gemäss Mitteilung mehrmals darauf hingewiesen, «dass den Flüchtlingen wegen des laufenden Betriebs der oberirdischen Anlagen und bevorstehender Anlässe praktisch kein Aussenraum zur Verfügung stünde».

Bereits während der Flüchtlingswelle 2015 habe es Patrouillen von Sicherheitsbeamten rund um die Unterbringung gegeben. Nun fordere man bei einer Inbetriebnahme «ähnliche Massnahmen», so Lingg zu «Zentralplus». Zudem wird «eine aktive Informationspolitik gegenüber der Bevölkerung» eingefordert. (lga)