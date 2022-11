Zentralschweiz Auf dem Pilatus steht das höchstgelegene 4-Sterne-Hotel der Schweiz Beide Hotels auf dem Gipfel des Pilatus dürfen sich neu Sterne-Hotels nennen. Während das Hotel Bellevue zum ersten Mal ausgezeichnet wurde, bedeuten die 4 Sterne für das Hotel Pilatus-Kulm einen Rekord.

Gute Neuigkeiten für die Pilatusbahnen und Freunde von exklusiven Hotelübernachtungen: Das Hotel Pilatus-Kulm auf dem Gipfel des Luzerner Hausbergs darf sich neu mit vier Sternen schmücken. Das teilen die Pilatusbahnen mit. Das Hotel, bis vor kurzem noch mit drei Sternen ausgezeichnet, ist damit das höchstgelegene 4-Sterne-Hotel der Schweiz. Im historischen Gebäude, welches 1890 eröffnet wurde, befinden sich insgesamt 30 Zimmer und Suiten. Die Lobby-Bar wurde neu gestaltet, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die Lobby im neu höchstgelegenen 4-Sterne-Hotel der Schweiz. Bild: PD/ Simon von Dach

Neben dem Aufstieg des Hotels Pilatus-Kulm in die 4-Sterne-Kategorie ist auch das Hotel Bellevue mit Sternen ausgezeichnet worden. Drei Sterne resultierten aus der Aufwertung der insgesamt 20 Doppelzimmer.

Damit erhält das Hotel Bellevue zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Sternklassifizierung – und zum ersten Mal stehen auf dem Pilatus zwei Sterne-Hotels. «Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich an der Qualität unserer Hotels gearbeitet und in die Infrastruktur investiert, was sich nun ausbezahlt macht», freut sich Thomas Koller von den Pilatus-Bahnen in der Medienmitteilung. (sig)