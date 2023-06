Aufbau 700 helfende Hände: Hier entsteht die Arena für das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest Vom 30. Juni bis 2. Juli findet das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Dagmersellen statt. Der Rundgang auf dem Festgelände mit dem Chef Infrastruktur verspricht einen Leckerbissen für Athleten und Besuchende.

Die Arena mit einem Fassungsvermögen von 12’500 Fans steht bereits. Nun folgt der Feinschliff. Rund um die Arena werden noch diverse Zelte aufgestellt sowie die Steinstossarena, die Festmeile und die Foodstände eingerichtet. Dann ist alles bereit für das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest vom 30. Juni bis 2. Juli in Dagmersellen.

Die Arena ist für den sportlichen Teil am Sonntag praktisch ausverkauft. Für das «Edelwyss Open Air» vom Freitagabend mit Stubete Gäng, Francine Jordi, Volxrox oder ChueLee sind noch 600 Tickets zu haben. In der Chrüzmatthalle sind der Gabentempel und die Gabenbeiz untergebracht, die am Mittwochabend eröffnet werden. Auf die Schwinger warten fünf Lebendpreise und vielfältige Gaben.

Die Lernenden Nino Stanca, Jan Agner und Sandro Burch (von links) mit Lehrmeister und Bauchef Markus Obrist. Bild: Ruedi Wechsler (Dagmersellen, 22. 6. 2023)

Markus Obrist ist OK-Vizepräsident und verantwortlich für den Bereich Infrastruktur/Fest des 33 Personen umfassenden Organisationskomitees. Er gibt sich einige Tage vor dem Anlass entspannt und sieht sich mit keinen grösseren Sorgen konfrontiert. Der Bauingenieur und Geschäftsführer der Firma Tagmar führt zum ersten Mal einen Event durch. Für ihn sei das ein Lernprozess. Den Schwingsport habe er selbst nie ausgeführt, besuche aber einige Schwingfeste pro Saison als Zuschauer.

Ein riesiges Miteinander

Insgesamt beteiligen sich 350 Helfende, inklusive Zivilschutz, am Auf- und Abbau. «Am Pfingstdienstag sind für das Einkiesen die ersten Bagger aufgefahren. Es mussten Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen eingezogen werden», so Obrist. Am 16. Juni begann der Tribünenaufbau. Die Stahlgerüste haben ein Gewicht von 350 Tonnen, und mit den übrigen Bauten ist es das Doppelte. Das Sägemehl stammt vom Sägewerk Christen AG aus Luthern.

Das Festgelände umfasst eine Fläche von acht Fussballfeldern. «Von allen Mitwirkenden, Lieferanten und Schwingern verspüre ich eine grosse Dankbarkeit. Die gegenseitige Wertschätzung ist spürbar», sagt der dreifache Familienvater. Seit zwei Jahren investiert der Nebikoner pro Woche einen halben Tag für das ISAF und seit vier Wochen sind es drei Tage. Dies alles ehrenamtlich. «Die Bereitschaft aller involvierten Personen ist vorbildlich, und dafür gebührt ihnen ein grosser Dank», ergänzt Obrist.

Das Festgelände steht. Bild: Webcam

Personal muss am richtigen Ort platziert werden

Herausfordernd war die Rekrutierung des Personals. Listen mit Namen seien wenig aussagekräftig. «Knifflig gestaltete sich deren Platzierung. Es galt auch, die notwendigen Maschinisten mit den nötigen Papieren raus zu filtern», betont Markus Obrist. Die Erfahrung und Routine auf den verschiedensten Staplern und Maschinen seien nicht zu unterschätzen.

Sandro Burch ist in Ausbildung zum Tiefbauzeichner mit Fachrichtung Ingenieurbau und mit Schleppen von Blenden für die Tribüne beschäftigt. Für ihn ist es im Vergleich zum Alltag körperlich anstrengend, aber eine spannende Arbeit: «Diese Blenden werden unter den Schalensitzen montiert, damit möglichst keine Gegenstände unter die Tribüne fallen», sagt er. Viel Abwechslung bedeutet diese Arbeit auch für Jan Agner: «Ich finde es sehr spannend, mal an einem Grossevent hinter die Kulissen blicken zu dürfen.» Dritter im Bunde ist Nino Stanca, auch er ist Lernender bei Markus Obrist. Er fügt an: «Wir sind heute den ganzen Tag im Einsatz.»

Das OK wünscht sich, dass die Gäste mit dem ÖV anreisen – vom Bahnhof sind es sieben Gehminuten zur Arena. Beim Fest wird mit Bargeld bezahlt. Denn Markus Obrist sieht die Digitalisierung kritisch. Er hebt den Mahnfinger und warnt: «Was passiert, wenn das System mal abstürzt?»

Er weist darauf hin, dass ab Samstagmorgen bis Sonntagabend die Hauptstrasse Dagmersellen-Reiden gesperrt bleibt. Ausserdem hofft er, dass der Siegermuni «Toni» im Wiggertal oder zumindest im Kanton Luzern bleibt. Und an Petrus sendet Obrist folgende Nachricht: «Leicht bedeckt und 25 Grad.»