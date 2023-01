Ausbildung Luzerner Gemeinden werben für eigenes Lehrstellenangebot Ein Zusammenschluss aus 24 Gemeinden organisiert am kommenden Samstag eine Informationsveranstaltung für Lehrstellensuchende. Damit wollen die Luzerner Gemeinden auf ihr Lehrstellenangebot aufmerksam machen.

Um «über das vielseitige Ausbildungsangebot der Berufslehre in Luzerner Städten und Gemeinden» hinzuweisen, haben sich 24 Luzerner Gemeinden zu «LUunited» zusammengetan. Wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, führt «LUunited» am kommenden Samstag Informationsveranstaltungen in Emmen, Hochdorf und Sursee durch.

Am Infomorgen haben Jugendliche, Eltern und Interessierte die Gelegenheit, verschiedene Lehrberufe vor Ort kennen und erleben zu lernen, Kontakte zu knüpfen und Einblicke in die Gemeinde- und Städtearbeitsgebiete zu gewinnen, heisst es in der Mitteilung weiter. In einem Kurzvideo würden Lernende aus dem Werkdienst und der kaufmännischen Berufslehre über ihre Erlebnisse in ihrem beruflichen Alltag berichten.

Der Infoanlass in Emmen findet in der Aula des Primarschulhauses Gersag statt. In Sursee sind zwei separate Veranstaltungen geplant. In der Stadtverwaltung wird über die kaufmännische Grundausbildung informiert und im Werkhofgebäude über den Betriebsunterhalt. Ebenfalls um die kaufmännische Grundausbildung soll es im Rathaus Hochdorf gehen. (jh)