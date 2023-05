Ausbildung Rekord bei der PH Luzern: Noch nie waren so viele Studierende eingeschrieben Die Ausbildung zum Lehrerberuf scheint attraktiv zu sein: Die Anzahl der Anmeldungen für das Herbstsemester 2023 konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals gesteigert werden.

Im Herbst 2023 beginnen 692 Studierende ihre Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Luzern. Die Anzahl der Anmeldungen ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen (+34 Studierende). Das teilt die PH Luzern mit.

Das Interesse am Lehrberuf ist gross. Im Bild: Die Bibliothek im Uni/PH-Gebäude in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. 12. 2021)

Noch nie seien an der Hochschule so viele Studentinnen und Studenten eingeschrieben gewesen wie im Herbst 2022. Die Zahl sei gegenüber 2021 von 2512 auf 2568 gestiegen. Die hohe Anzahl Studierende sei auf das grosse Interesse am Lehrberuf sowie das breite Angebot zurückzuführen, heisst es weiter.

Es gibt noch freie Plätze

248 Personen wollen im nächsten Studienjahr den Lehrgang Primarschule belegen, 172 Heilpädagogik, 125 Sekundarstufe I und 69 Kindergarten, wie die PH Luzern am Freitag mitteilte. Die weiteren Anmeldungen betreffen die Studiengänge Fachdidaktik und Gymnasialbildung. Freie Plätze gibt es noch in den Studiengängen Kindergarten und Sekundarstufe I. (luz)