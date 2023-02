Autobahn A2 Nächtliche Sperrungen der Ein- und Ausfahrspuren des Anschlusses Sursee Die Allmendstrasse über die A2 wird in den kommenden Monaten instandgesetzt. Für den Gerüstbau wird die Autobahneinfahrt Richtung Basel und die Autobahnausfahrt Richtung Luzern mehrere Nächte gesperrt.

Die Überführung Allmendstrasse über die Autobahn A2 in Sursee wird instandgesetzt. Die Arbeiten starten am 6. März und dauern voraussichtlich bis Ende August 2023, wie das Bundesamt für Strassen am Montag mitteilte. Während den Bauarbeiten ist die Überführung Allmendstrasse für den motorisierten Verkehr gesperrt. Umleitungen werden signalisiert. Für den Langsamverkehr bleibt die Brücke offen.

Die Instandsetzungsarbeiten an der Überführung bedingen den Aufbau eines Gerüstes über dem Fahrbahnbereich der A2. Laut Mitteilung erfordert der Gerüstbau aus Sicherheitsgründen die zwischenzeitliche Sperrung einzelner Ein- und Ausfahrtsspuren des Anschlusses Sursee. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Sperrungen nachts ausgeführt.

Die Einfahrt auf die A2, Fahrtrichtung Basel, wird während zwei Nächten gesperrt. Bild: Google Maps

A2 Sursee, Nachtsperrung der Einfahrtsspur auf die A2 in Fahrtrichtung Basel: Sonntag, 26. Februar, bis Dienstag, 28. Februar 2023 jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr.

Die Ausfahrt Sursee, Fahrtrichtung Luzern, wird während drei Nächten gesperrt. Bild: Google Maps

A2 Sursee, Nachtsperrung der Ausfahrtsspur in Fahrtrichtung Luzern Montag, 6. März, bis Donnerstag, 9. März 2023 jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr.

Die Umleitungen werden signalisiert. (zim)