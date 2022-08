Asylwesen Flüchtlingsaufnahme: Kanton verschafft den Gemeinden etwas Luft Seit Juni kommen weniger ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz als angenommen. Das hat Auswirkungen auf die Gemeinden. Sie müssen bis zum 1. September weniger Plätze schaffen, als ursprünglich vom Kanton gefordert. Der Gemeindeverband zeigt sich erfreut, Entwarnung gibt er aber nicht.

First-Contact-Point für Flüchtlinge aus der Ukraine auf dem Inseli in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (21. März 2022)

Ende Juni fehlten im Kanton Luzern Plätze für 3500 Flüchtlinge. Der Kanton entschied damals, dass sämtliche Gemeinden bis am 1. September 90 Prozent des Aufnahmesolls erfüllen müssen. Ansonsten müssten sie pro Tag und fehlenden Platz zahlen. Die Reaktionen aus den Gemeinden auf diesen Entscheid pendelten damals zwischen Verständnis für die Situation aufgrund des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine und der Befürchtung, diesen Erfüllungsgrad bis zum gesetzten Datum nicht einhalten zu können. Von einer «Herkulesaufgabe» für die Gemeinden sprach beispielsweise Sibylle Boos-Braun, Präsidentin des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG).

Nun, kurz vor Ablauf der Frist, passt der Kanton seinen Entscheid von damals an. Wie die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) am Mittwochnachmittag mitteilte, senkt der Kanton den Erfüllungsgrad per 1. September aufgrund «weniger Zuweisungen von Schutzsuchenden aus der Ukraine» auf 75 Prozent.

Dies gilt aber nur vorläufig. Ab 1. Dezember müssen die Gemeinden wieder 90 Prozent der ihnen zugewiesenen Plätze bereitstellen können. Zwar seien die tatsächlichen Zuweisungen von Schutzsuchenden aus der Ukraine aktuell etwas tiefer als vom Bund vorausgesagt, im Winter rechne man aber wieder mit einem Anstieg, schreibt das DAF.

Erneute Fluchtbewegung in kalter Jahreszeit möglich

Gemäss DAF-Leiterin Silvia Bolliger haben die Zuweisungen schon kurz nach dem Entscheid Ende Juni abgenommen. Sie sagt: «Wir haben die Situation einige Wochen verfolgt und festgestellt, dass der Trend anhält.» Zwar könne sich die Situation laufend ändern, aktuell rechne man aber nicht damit, dass die Zahlen vor dem Beginn der kalten Jahreszeit wieder steigen. Dies hänge damit zusammen, dass viele Flüchtende derzeit in prekären Unterkünften in der Westukraine oder anderen Ländern untergebracht seien. «Wenn es kalt wird und an diesen Orten nicht geheizt werden kann, könnte es zu grösseren Fluchtbewegungen kommen», so Bolliger. Sie ist aber überzeugt: Mit dem jüngsten Entscheid werden die Gemeinden entlastet. «Wir wollen nicht Geld einbringen für Plätze, die wir derzeit nicht brauchen.» Trotzdem: Die vorhandenen Plätze seien insgesamt weiterhin knapp.

Auch Guido Graf, Regierungspräsident und Vorsteher des

Gesundheits- und Sozialdepartementes betont in der Mitteilung vom DAF: «Auch wenn die Zuweisungen aktuell etwas tiefer sind als vom Staatssekretariat für Migration vorausgesagt, ist keine Entspannung der Lage in Sicht. Es ist und bleibt insbesondere im Hinblick auf den grossen Wiederanstieg an Zuweisungen im Winter weiterhin sehr anspruchsvoll, genügend Unterkunftsplätze zur Verfügung zu stellen.»

VLG atmet auf

«Sehr froh» über den Entscheid des Kantons ist VLG-Präsidentin Sibylle Boos-Braun:

«Der VLG ist seit Beginn der Ukraine-Krise laufend mit dem Kanton in Kontakt und hat noch vor den Sommerferien beantragt, den Erfüllungsgrad zu überprüfen und wenn möglich zu senken.»

Die Reduzierung des Erfüllungsgrads um 15 Prozent bis Ende November gebe den Gemeinden etwas mehr Zeit, löse aber das Grundproblem nicht, so Boos: «Die Zur­ver­fü­gung­stel­lung der notwendigen Unterkünfte ist und bleibt für die meisten Gemeinden eine äusserst schwierige bis unlösbare Aufgabe, da es im ganzen Kanton nur sehr wenig leeren Wohnraum gibt.»

«Ambitiöses» Ziel stösst auf Kritik

Dem stimmt auch Hugo Beck, FDP-Gemeinderat Gesundheit und Soziales von Hitzkirch, zu: «Bezüglich des Problems mit dem Wohnraum ändert sich nicht so viel.» Für Beck war der Erfüllungsgrad von 90 Prozent «zu ambitiös». Seine Gemeinde hätte bis im Herbst 76 zusätzliche Personen aufnehmen müssen. Und auch das Ziel 75 Prozent bis am 1. September sei immer noch sehr hoch. «Eine Punktlandung per 1. September ist daher weiterhin schwierig», so Beck.

Er sei eigentlich nicht überrascht, dass der Kanton den Erfüllungsgrad nun senkt: «Der Kanton hatte während der Sommermonate die notwendige Agilität selbst nicht.» Kurzfristige Entscheide, die es bei einem solchen Vorhaben brauche, seien oft nicht möglich gewesen. Er gehe davon aus, dass die zuständigen Behörden eingesehen hätten, dass der hohe Erfüllungsgrad nicht eingehalten werden kann.

Zu dieser Kritik sagt DAF-Chefin Silvia Bolliger: «Klar, zehn Wochen sind eine kurze Zeit, jedoch haben wir uns auf die Prognosen vom Bund abgestützt. In diesem Fall wären alle Plätze im Herbst benötigt worden.»

Meggen spricht von «positiver Entlastung»

Für die Gemeinde Meggen, die bei einem Erfüllungsgrad von 90 Prozent 123 neue Flüchtlingsplätze bis Herbst hätte schaffen müssen, ist die Verschiebung auf Dezember eine «positive Überraschung und eine Entlastung», sagt Sozialvorsteher Olivier Class auf Anfrage.

Aber auch in Meggen ändere sich die grundsätzliche Situation nicht: Man arbeite immer noch «mit Hochdruck» daran, das Soll zu erfüllen. Derzeit prüft die Gemeinde eine Wohncontainersiedlung für rund 100 Personen im Gebiet Gottlieben. Man warte noch auf die Baubewilligung. Derzeit haben in der Gemeinde rund 30 Personen Unterschlupf gefunden.