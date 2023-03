Badi Reiden Streit um Schadenersatzforderung von 2,5 Millionen Franken: Jetzt äussert sich die Baufirma Der Verwaltungsrat der Badi Reiden verlangt, dass die AK Bautreuhand für die entstandenen Mehrkosten der Badi-Sanierung aufkommt. Diese wiederum stellt klar: Sie wird auf die Forderungen nicht eintreten.

Die Versionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite steht der Verwaltungsrat der Badi Reiden, auf der anderen die AK Bautreuhand AG mit Sitz in Kriens. Ersterer wirft der Firma vor, bei der Badi-Sanierung für die massive Überschreitung der Kreditzusage um 2,5 Millionen Franken verantwortlich zu sein und fordert darum einen entsprechenden Schadensersatz. An einer Medienkonferenz von vergangenem Freitag nannte der Verwaltungsrat den Namen der Firma erstmals öffentlich.

Zur bösen Überraschung der AK Bautreuhand. Geschäftsführer Urs Spichtig sagt: «Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Verwaltungsrat so auffährt. Es war abgemacht, dass sich vor dem Vorliegen unserer Stellungnahme keine Partei zum Inhalt der Schadenersatzforderungen äussert.» Mit der Bekanntmachung wollte der Verwaltungsrat die Firma unter Druck setzen. Er erklärte, der AK Bautreuhand mit der letzten bis Ende Monat insgesamt drei Fristverlängerungen gewährt zu haben.

Unter Druck gesetzt fühlt sich die AK Bautreuhand dadurch nicht, laut Spichtig hätten sie die Stellungnahme wie abgemacht vor Ende März einreichen wollen. «Dass wir schon jetzt vor die Medien treten, liegt einzig daran, dass die Badi Reiden uns frontal angegriffen und unsere Reputation geschädigt hat. Das können wir nicht so stehen lassen.»

Massnahmen wurden stets abgesegnet

Der Geschäftsführer wehrt sich damit gegen den Vorwurf, die Fristen für die Stellungnahme der Schadenersatzforderung tatenlos verstrichen gelassen zu haben. «Im Juli 2021 stellte uns der Verwaltungsrat eine solche in Aussicht, auf dem Tisch lag sie im Mai 2022. Für die Ausarbeitung des 80-seitigen Dokuments brauchten sie also fast ein Jahr. Entsprechend benötigen auch wir Zeit, um die darin enthaltenen Vorwürfe sauber zu widerlegen.»

Was Spichtig schon jetzt klarstellen will: «Wir haben nicht einfach blindlings drauflos gebaut, alles geschah in Absprache mit den Verantwortlichen.» Konkret: mit den drei Mitgliedern des damaligen Verwaltungsrats und einem Mitglied des Gemeinderats. Ausserdem hätten sie das Gremium schon bei den Vorbereitungen der Bauarbeiten schriftlich darauf hingewiesen, dass Differenzen zwischen den Projektzielen des Verwaltungsrats und den planerischen Grundlagen des Architekten bestünden.

Als Beispiel nennt Spichtig die Dämmung des Gebäudes, die in einem wesentlich schlechteren Zustand als angenommen gewesen sei. «Wir mussten die Gebäudehülle komplett neu dämmen, das verlangte auch das Bauamt.» Ein Planungsmangel, der zu erheblichen Mehrkosten geführt habe und der bei einer Zustandsanalyse eigentlich hätte auftauchen müssen. «Bei dieser sowie der Projektierung und der Ermittlung des Kostenvoranschlags waren wir noch nicht involviert, wir kamen erst im Herbst 2019 ins Spiel», so Spichtig. Also ein halbes Jahr, nachdem das Volk den Sonderkredit für die Sanierung genehmigt hatte.

«Noch einmal lassen wir uns nicht so brandmarken»

Weiter sagt er, dass sich das von der Gemeinde in Auftrag gegebene Gutachten mit seiner Einschätzung decke. Warum seine Firma dennoch belangt wird, weiss Spichtig nicht. «Der Verwaltungsrat will die Finanzen langfristig sicherstellen. Ich vermute, er sieht es als einfachsten Weg, einen Schuldigen zu finden, der die Verantwortung für die gemachten Fehler und die Kosten übernimmt.»

Für Spichtig ist indes klar: «Die Forderungen haben keine rechtliche Grundlage, weil wir mit den Zuständigen stets im Austausch waren und ihnen die Konsequenzen aufgezeigt hatten. Wir haben unsere Pflichten nicht verletzt.» Eine Einigung am runden Tisch werde weiterhin angestrebt, Spielraum gebe es ihrerseits jedoch keinen.

Während eine erste Analyse des Anwalts der AK Bautreuhand zeigte, dass sie die Vorwürfe und die Forderung entkräften können, schätzt der Anwalt der Gemeinde Reiden die Chance, dass die Badi Schadensersatz erhält, auf mehr als 50 Prozent.

Die Stellungnahme einmal ausgehändigt, will die AK Bautreuhand wieder informieren. Ob dies zusammen mit dem Verwaltungsrat der Badi Reiden geschehe, sei offen. «Für uns steht aber fest: Wir wollen die Karten auf den Tisch legen. Noch einmal lassen wir uns nicht so brandmarken.»