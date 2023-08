Baldegg Neue Generaloberin für Kloster gewählt Schwester Nadja Bühlmann heisst die neue Generaloberin des Klosters Baldegg. Sie folgt auf Schwester Zita Estermann.

Die neue Generaloberin des Klosters Baldegg Schwester Nadja Bühlmann (rechts) mit der vorgängigen Oberin Schwester Zita Estermann. Archivbild: Corinne Glanzmann (26. Dezember 2018)

Das Generalkapitel der Baldegger Schwestern hat im Juli Schwester Nadja Bühlmann (geboren 1961) zur neuen Generaloberin des Klosters Baldegg ernannt. Wie der «Seetaler Bote» berichtet, wird dieses Amt für sechs Jahre vergeben, danach ist eine Wiederwahl möglich. Die Schwestern wählen also die Generalleitung selbst, diese wird nicht durch eine externe Instanz bestimmt. Die neue Generaloberin folgt auf Schwester Zita Estermann, die auf zwölf Jahre als Generaloberin zurückblickt.

Schwester Nadja Bühlmann ist in Ruswil aufgewachsen und hat Rechtswissenschaft inklusive Kirchenrecht an der Universität Fribourg studiert. Mit 20 Jahren trat sie ins Kloster ein. Wie es weiter heisst, ist sie neben ihrer leitenden Funktion im Kloster Baldegg auch Richterin am Interdiözesanen Schweizerischen Kirchlichen Gericht. Während sechs Jahren war sie stellvertretende Generaloberin im Kloster Baldegg.

Im Kloster Baldegg leben zurzeit 172 Schwestern. Als Generaloberin ist Schwester Nadja unter anderem zuständig für deren Wohlergehen. Das Durchschnittsalter der Baldegger Schwestern liegt bei rund 80 Jahren. (sb)