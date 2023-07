Ballwil Töfffahrer kollidiert beim Überholen mit entgegenkommendem Auto Auf der Luzernstrasse ist es zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Töfffahrer wurde beim Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Das Motorrad wurde beim Unfall stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Ballwil, 30. 7. 2023)

Ein Motorlenker fuhr am Sonntag, 30. Juli. um ca. 15.20 Uhr auf der Luzernstrasse von Ballwil in Richtung Eschenbach. Ausgangs Ballwil setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kam es in der Folge zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Der 25-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Das Auto wurde an er Seite beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Ballwil, 30. 7. 2023)

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf rund 20’000 Franken.

Wegen des Unfalls kam es auf der Luzernstrasse zwischen Ballwil und Eschenbach während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. (zim)