Ballwil Zug prallt mitten in der Nacht in ein Auto – 70-jähriger Mann leicht verletzt Beim Kreisel Sternen in Ballwil kollidierte am frühen Sonntagmorgen ein Zug mit einem Auto. Beim Unfall wurde der 70-jährige Autofahrer leicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 30'000 Franken.

Am frühen Sonntagmorgen kollidierte in Ballwil ein Zug mit einem Auto. Um 0.40 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Dorfstrasse in Richtung Kreisel Sternen. Gleichzeitig nahte vom Bahnhof Ballwil ein Zug heran, worauf es im Kreisel zu einer Kollision kam. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt und anschliessend durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 30'000 Franken.

Die Dorfstrasse in Ballwil war für rund 2,5 Stunden blockiert, die Hauptstrasse zwischen Eschenbach und Hochdorf war bloss einstreifig befahrbar. (pl)