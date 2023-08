Bauarbeiten Der Bahnhof Oberkirch wird bald behindertengerecht – zu diesen Einschränkungen kommt es Beim Bahnhof Oberkirch werden die beiden Perrons auf die Höhe von 55 Zentimetern erhöht. Zudem werden unter anderem die Fahrbahnen erneuert. Die Arbeiten sollen im Sommer 2024 beendet werden.

Beim Bahnhof Oberkirch starten Ende August Bauarbeiten. So soll der Bahnhof ausgebaut werden, damit Reisende künftig stufenfrei ein- und aussteigen können. Dadurch wird das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) umgesetzt. Konkret werden bei den Arbeiten beide Perrons auf die Höhe von 55 Zentimetern erhöht, wie die SBB schreiben. Davon profitieren sollen auch Reisende mit Kinderwagen, Rollkoffern oder Fahrrädern.

Weiter gibt es kleinere Anpassungen an der Personenunterführung, damit nebst Fussgängern und Velofahrern auch mobilitätseingeschränkte Personen die Unterführung optimal nutzen können. So wird etwa ein Teil der Rampe zur Personenunterführung mit einem Dach versehen, damit sie auch bei feuchter Witterung einwandfrei benutzbar bleibt.

Dazu werden die Fahrbahnen erneuert, und im Bahnhofsbereich wird eine Gleisentwässerung erstellt. Beendet werden sollen die Arbeiten gemäss Plan im Sommer 2024. Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf rund 7,4 Millionen Franken. Diese werden über die Leistungsvereinbarung der SBB mit dem Bund finanziert.

Zugang zu den Perrons ist zum Teil eingeschränkt

Der Bahnhof bleibt während der ganzen Bauzeit benutzbar. Der Zugang zu den Perrons ist allerdings in einzelnen Bauphasen eingeschränkt. Voraussichtlich ab dem 16. Oktober wird bei Gleis 2 ein provisorisches Perron in Betrieb genommen, das ein Ein- und Aussteigen während der meisten Zeit des Umbaus ermöglicht. An den Intensivbauwochenenden vom 21. bis 23. Oktober sowie vom 4. bis 6. November 2023 wird der Bahnhof gesperrt. Es kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

Vom 20. November bis 1. Dezember 2023 wird derweil Gleis 2 ganz gesperrt. Alle Züge fahren dann über Gleis 1. Dieses wird schliesslich vom 10. bis 22. März 2024 gesperrt. In dieser Zeit halten die Züge nur in Richtung Sursee. Reisende in Richtung Luzern benützen die S1 in Richtung Sursee. Dort wendet der Zug und fährt ohne Halt bis Nottwil in Richtung Luzern. Diese Ersatzlösung ermöglicht eine Reise ohne Umsteigen und lässt kürzere Reisezeiten zu als ein Angebot mit Ersatzbussen, schreiben die SBB. Weitere und aktuelle Infos zu den Einschränkungen gibt es auf der Website der SBB. So halten diese denn auch fest, dass zwischenzeitliche Änderungen «teilweise unvermeidbar» sind. Ab April 2024 sind schliesslich Abschlussarbeiten ohne grössere Einschränkungen geplant. (lga)