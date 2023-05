Baugesuch Ein McDonald's in Dagmersellen: Nun wird platzsparender gebaut Nachdem das erste Baugesuch sistiert wurde, will McDonald's nochmals einen Anlauf in Dagmersellen nehmen. Die Kritikpunkte der Gemeinde wurden nun angepasst.

Das neuste Baugesuch auf der Website der Gemeinde Dagmersellen lässt aufhorchen: «Neubau Gewerbegebäude mit McDonald’s Restaurant/Drive-Inn», heisst das Projekt. Es ist der zweite Versuch von McDonald's, in Dagmersellen bei der Autobahnausfahrt an der Altishoferstrasse neben der Coop-Tankstelle Fuss zu fassen.

Bereits Ende 2020 reichte die Fast-Food-Kette ein Baugesuch ein. Die Gemeinde belegte daraufhin die betroffenen Grundstücke mit einer Planungszone, weil sie mitten in einer Ortsplanungsrevision steckte und die geplante Filiale den Vorgaben nicht entsprach. Dagmersellen kritisierte den unnötigen Bodenverschleiss und die geplanten oberirdischen Parkplätze.

McDonald's belegt zwei Stockwerke

Diese Kritikpunkte wurde nun bereinigt. Im neuen Gebäude seien nun vier anstatt der ursprünglich geplanten drei Stockwerke vorgesehen sowie zwei Untergeschosse für eine Parkgarage, heisst es bei McDonald's auf Anfrage. Das Baugesuch wurde von der Perpetum Capital AG eingereicht, welche Eigentümerin des Grundstücks ist – McDonald's wird Mieterin in der Liegenschaft sein. Die Fast-Food-Kette wird das Erdgeschoss und den 1. Stock belegen. Im EG würden die Gäste an Bestellkiosken, an der Theke sowie am McDrive bedient. Oben gebe es verschiedene Arten von Sitzplätzen – drinnen sowie auf der Terrasse.

Gibt es vielleicht auch bald in Dagmersellen zu essen: ein Hamburger von McDonald's. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

McDonald's betont, dass man seit längerem in einem guten Austausch mit der Gemeinde Dagmersellen sei. Auch die Gemeinde spricht von einer «kooperativen und konstruktiven Zusammenarbeit» mit der Fast-Food-Kette. Gemäss Daniel Pfister, Leiter Bau und Infrastruktur, sei das Baugesuch noch nicht im Detail geprüft worden, erscheine aber aus Sicht der Gemeinde «soweit stimmig» in Bezug auf die erwähnten Kritikpunkte. «Matchentscheidend wird sicher sein, das erhöhte Verkehrsaufkommen in den Griff zu bekommen.»

Die Einsprachefrist läuft bis am 5. Juni, danach folge noch die McDonald’s-spezifische Baueingabe, heisst es bei der Fast-Food-Kette. Falls alles nach Plan laufe, sei eine Eröffnung in der zweiten Hälfte 2025 möglich.