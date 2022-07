Politische Rechte

Regierungsrat zieht Konsequenzen aus Coronapandemie und will Gemeinden in Notsituationen mehr Freiheiten geben

Damit Abstimmungen und Wahlen sicher durchgeführt werden können, will der Regierungsrat gesetzlich verankern, was während der Pandemie gegolten hat. In der Vernehmlassung wurden nun einige Anpassungen verlangt.