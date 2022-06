Beromünster Belag wird erneuert – Ortsplanungsrevision liegt auf

Vom 7. Juni 2022 bis Ende Juli 2023 werden auf der Kantonsstrasse K15 in Beromünster im Abschnitt Dorfausgang–Winon–Kantonsgrenze Aargau bauliche Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Die Schachtabdeckungen werden erneuert und der Deckbelag und die Binderschicht vollflächig ersetzt. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst geregelt. Die Arbeiten sind mit einer kurzzeitigen Sperrung im Bereich Winonkäserei–Maihusen verbunden.

Die öffentliche Auflage der zweiten Etappe der Ortsplanungsrevision startet anstatt vor den Sommerferien erst nach Mitte August. Dies, weil der kantonale Vorprüfungsbericht später eintrifft als erwartet, wie die Gemeinde mitteilt. Im Rahmen der Mitwirkung gingen insgesamt 16 schriftliche Eingaben bei der Gemeinde ein. Die Einspracheverhandlungen finden anschliessend an die öffentliche Auflage statt und die Urnenabstimmung voraussichtlich am 27. November. Der Gemeinderat Beromünster schlägt mit der zweiten Etappe der Ortsplanungsrevision weitere Ein-, Um- und Auszonungen vor. So soll zum Beispiel auf der Chällermatt die Voraussetzung geschaffen werden für eine neue Dreifachsporthalle mit Feuerwehrstandort.