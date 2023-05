Beromünster Mit diesen Argumenten weibelt ein überparteiliches Komitee für die Umfahrung Beromünster Am 18. Juni kann die Bevölkerung des Kantons Luzern über einen 70,6-Millionen-Franken-Kredit für die Umfahrung des Dorfkerns Beromünster abstimmen.

Der Lärmpegel ist hoch, der Verkehr rollt unermüdlich durch den Flecken Beromünster – täglich sind es rund 9500 Fahrzeuge. Künftig sollen Lastwagen und Autos den historischen Ortskern via die geplante Ost-West-Umfahrung passieren. Vorgesehen ist eine zirka 1,4 Kilometer lange neue Strassenverbindung mit zwei Fahrstreifen, zwei Radstreifen, einem Trottoir und einer Brücke über die Wyna.

Mitte-Kantonsrat Markus Bucher, Mitte-Kantonsrat Pius Kaufmann, Gemeinderätin Manuela Jost-Schmidiger, SVP-Kantonsrat Rolf Bossart, FDP-Kantonsrätin Sabine Wermelinger und Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold (von links). Bild: Susanne Balli (Beromünster, 15.5.2023)

Der Kanton Luzern hat das Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Beromünster und der kantonalen Denkmalpflege erarbeitet. Am 18. Juni kann die Luzerner Stimmbevölkerung über einen Kredit von

70,6 Millionen Franken für das Grossprojekt befinden. Der Luzerner Kantonsrat hatte den Kredit im vergangenen November deutlich gutgeheissen.

Am Montag präsentierte das überparteiliche Komitee «Mehr Sicherheit und Lebensqualität – Ja zur Umfahrung Beromünster» seine Argumente. «Unser Komitee ist sehr breit abgestützt», sagte Kampagnenleiter Luca Boog (Mitte) gleich zu Beginn. Pius Kaufmann, Mitte-Kantonsrat (Wiggen) und Präsident der kantonsrätlichen Kommission Verkehr und Bau, ist «sehr überzeugt vom Projekt». Auf den ersten Blick seien zwar 70,6 Millionen Franken viel Geld. Doch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme, das Projekt überzeuge durch seine Entlastungswirkung. Die Linienführung passe sich optimal in die Landschaft ein. «Der Verlust von Kulturland ist gering, das ist mir als Landwirt besonders wichtig», sagte Kaufmann.

So soll die Umfahrung von Beromünster aussehen. Im Vordergrund die geplante Brücke über die Wyna. Visualisierung: Swiss Interactive AG

«Mehr Lebensqualität und Sicherheit»

FDP-Kantonsrätin Sabine Wermelinger (Flühli) und Mitglied der VBK sieht im Projekt einen grossen Vorteil für die Bevölkerung von Beromünster. Der Dorfkern sei nicht für heutige Ansprüche gebaut worden, der jetzige Zustand sei sowohl für die Anwohner als auch die Verkehrsteilnehmer mühsam. Vor allem die Lastwagen seien eine Belastung für Beromünster – und umgekehrt. «Durch die Umfahrung wird die Lebensqualität der Anwohner verbessert und die Sicherheit für Schulkinder und den Langsamverkehr erhöht», sagte sie.

Auch SVP-Kantonsrat Rolf Bossart (Schenkon) steht hinter dem Projekt, das grosse Unterstützung des einheimischen Gewerbes und der Detaillisten erhalte und von dem auch die Wirtschaft profitiere. Bossart wies auch auf die Bedeutung der Umfahrung für Beromünster aus denkmalpflegerischer Sicht hin. «Die historische Bausubstanz leidet unter dem hohen Verkehrsaufkommen. Starke Erschütterungen und Abgasemissionen setzen ihr zu. Durch die Umfahrung wird das kulturhistorische Erbe von Beromünster geschützt», sagte er.

Seit über 50 Jahren ein Thema

Diesen Aspekt unterstrich auch Hans-Peter Arnold (FDP), Gemeindepräsident von Beromünster. Möischter weise nach der Stadt Luzern im Bauinventar die meisten schützenswerten Objekte im Kanton Luzern auf. Seit über 50 Jahren werde in Beromünster über eine Umfahrung diskutiert, doch noch immer fahre der gesamte Verkehr mitten durchs Dorf. Arnold hofft auf ein Ja. «Dieses in den letzten 10 Jahren ausgearbeitete Projekt ist die beste Variante und geniesst einen grossen Rückhalt in der lokalen Bevölkerung. Die Umfahrung schafft endlich Abhilfe», sagte er.

Bis es so weit ist, wird es aber noch einige Jahre dauern. Stimmt die Luzerner Stimmbevölkerung am 18. Juni dem Kredit von 70,6 Millionen Franken zu, könnte 2024 die Baueingabe folgen. Baustart wäre laut Pius Kaufmann im optimalen Fall 2025 bei einer Bauzeit von vier Jahren.