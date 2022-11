Beromünster Ortsplanung findet Mehrheit in der Bevölkerung Beromünster hat eine neue Ortsplanung. Damit endet ein zehnjähriger Prozess – zumindest vorerst.

Die Revision der Ortsplanung beschäftigt die Gemeinde Beromünster seit bald zehn Jahren. Nun hat das umstrittene Geschäft einen vorläufigen Schlusspunkt erreicht: Die Bevölkerung hat der Vorlage am Sonntag mit 73 Prozent Ja-Anteil zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 51 Prozent.

Damit kann die Gemeinde in den nächsten 15 Jahren weiter wachsen. Bis zu 500 neue Wohnungen sollen in diesem Zeitraum entstehen, 400 davon im Ortsteil Beromünster. Das wäre allerdings der Maximalausbau, wie Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold vor der Abstimmung betonte. Während der Gemeinderat im Vorfeld von einem moderaten Wachstum sprach, war dies einem Gegen-Komitee zu viel. Arnold: «Der heutige Entscheid ist hoch erfreulich. Er eröffnet der Bevölkerung und dem Gewerbe neue Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten».

Ja zum Budget und Einzonung der Chällermatt Das Budget wurde mit einem Ja-Anteil von 87 Prozent angenommen. Das Budget sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 1,85 Einheiten ein Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken vor. Im kommenden Jahr sind Nettoinvestitionen von vier Millionen Franken vorgesehen. So sollen beispielsweise die Leichenhalle in Beromünster saniert, die öffentliche Beleuchtung auf LED umgerüstet, ein Parkplatzprovisorium im Chrottenmösli erstellt oder die Dächer von zwei Schulhäusern saniert werden. Das Stimmvolk hat der Einzonung der Chällermatt mit einem Ja-Anteil von 77 Prozent zugestimmt. Damit schafft die Bevölkerung die Grundlage für eine neue Dreifachsporthalle mit Feuerwehrstandort und Zivilschutzanlage. (rem)

Initiative noch ausstehend

Rückblick: 2020 hatten die Stimmberechtigten die Revision der Ortsplanung versenkt. Daraufhin ging der Gemeinderat über die Bücher und führte eine Analyse durch, um die Gründe für die Ablehnung zu erfahren. Es wurde entschieden, die Revision etappiert durchzuführen.

Den Anfang machte das Gebiet Bifang, auf dem der Neubau des Pflegeheims Bärgmättli – ein ebenfalls sehr umstrittenes Vorhaben, dem aber eine rekordverdächtig grosse Gemeindeversammlung im Herbst 2021 schliesslich zustimmte. Nun folgte der zweite Teil.

Noch offen ist, was mit der geplanten Überbauung im Gebiet Schlössli Höchi passiert. Die IG Baukultur lancierte eine Gemeindeinitiative, um das dort geplante Projekt zu verhindern. Der Gemeinderat hatte vor der Abstimmung über die Ortsplanungsrevision entschieden, die Vorlagen nicht am selben Tag vors Volk zu bringen. Über die Schlössli-Höchi-Initiative soll die Stimmbevölkerung am 12. März befinden.