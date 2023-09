Beromünster Zwei Töfffahrer bei Kollision verletzt Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Gunzwil wurden zwei Motorradfahrer verletzt und mussten ins Spital gefahren werden.

Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge. Bild: Luzerner Polizei (Beromünster, 27. 9. 2023)

Am Mittwoch, ca. 16.15 Uhr fuhr ein Motorradlenker von Schwarzenbach in Richtung Beromünster und mündete in Gunzwil bei der Käserei Winon in die Kantonsstrasse ein. Gleichzeitig fuhr ein Töfflenker auf der Kantonsstrasse von Beromünster in Richtung Menziken. Dabei kam es laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei zu einer Kollision zwischen den beiden Motorrädern. Eines schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto.

Eines beiden Motorräder und das Auto, welche am Unfall beteiligt waren. Bild: Luzerner Polizei (Beromünster, 27. 9. 2023)

Die beiden Töfffahrer wurden beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizeiangaben ca. 15’000 Franken.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde die Kantonsstrasse zwischen Beromünster und Menziken während ca. zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Michelsamt örtlich umgeleitet. (zim)