Berufsweltmeisterschaften Die World Skills 2022 sind vorbei – so erfolgreich waren die Teilnehmenden aus der Zentralschweiz Die Schweiz war bei den Berufsweltmeisterschaften 2022 die erfolgreichste Nation aus Europa – mit 19 Medaillen und 12 Diplomen. Auch Athletinnen und Athleten aus der Zentralschweiz sind am Erfolg beteiligt.

Die Schweizer Delegation kann auf erfolgreiche Berufsweltmeisterschaften zurückblicken: Gleich 19-mal durfte sie sich bei der diesjährigen Austragung der World Skills über Edelmetall freuen, zwölfmal gab es ein Diplom – die Schweiz ist somit das erfolgreichste Land Europas, wie es in einer Mitteilung heisst.

Aus der Zentralschweiz waren insgesamt fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. So holte etwa die in Luzern wohnhafte Juliana Thöny beim Heimspiel in der Richemont Fachschule souverän Gold in der Disziplin Konditorei-Confiserie. Vera Stocker aus Gunzwil sicherte sich die Bronzemedaille in der Disziplin Bäckerei-Konditorei.

Die beiden Luzernerinnen Vera Stocker (links) und Juliana Thöny durften sich an den World Skills über Edelmetall freuen. Bild: PD

Überdies erkämpften sich der Zuger Ivo Müller (Polymechaniker CNC-Fräsen) und Thomas Gassmann aus Uffikon (IT Software Solutions for Business) ein WM-Diplom. Der Küssnachter Kilian Schmid, Fachmann Gesundheit, musste sich mit einem Zertifikat begnügen.

Auch der Kanton Nidwalden darf sich freuen: Der Zürcher Tim Oberli, der seit seinem Lehrabschluss bei den Bürgenstock Hotels arbeitet, holte sich in der Disziplin «Hotel Reception» die Silbermedaille.

Weil die World Skills in Schanghai coronabedingt abgesagt werden mussten, wurden die Wettkämpfe stattdessen während dreier Monate in 15 Ländern ausgetragen, unter anderem auch in der Schweiz. (pl)