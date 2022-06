Beschaffungswesen Luzerner Kantonsrat sagt Ja zu neuen Kriterien bei öffentlichen Aufträgen Die Vorschriften im kantonalen Beschaffungsrecht werden vereinheitlicht. Das Luzerner Kantonsparlament befürwortet bei der Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen die stärkere Gewichtung von anderen Kriterien als dem Preis.

Weg vom reinen Preiswettbewerb hin zu einem Qualitätswettbewerb: So lässt sich das revidierte öffentliche Beschaffungsrecht zusammenfassen. So soll die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit bei öffentlichen Aufträgen stärker berücksichtigt werden.

Der Luzerner Kantonsrat hat sich am Montag hinter diesen Paradigmenwechsel gestellt und den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen in erster Lesung mit 110 Jastimmen einstimmig gutgeheissen. Auch in der von Yvonne Hunkeler (Mitte, Grosswangen) präsidierten Kommission für Wirtschaft und Abgaben war das Geschäft unbestritten.

Gescheitert ist ein von Ylfete Fanaj (SP, Luzern) gestellter und von den Grünen unterstützter Antrag, das Angebot an Ausbildungsplätzen sei speziell zu gewichten. Für das Anliegen von SP und Grünen stimmten 32 Kantonsratsmitglieder, dagegen votierten 74 Volksvertreterinnen und -vertreter.