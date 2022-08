Bezirksgericht Willisau Beschuldigter wegen Abriss des Brüggerhauses vor Gericht: «Ich habe damit Schlimmeres verhindert» Wegen illegalen Abrisses droht dem Beschuldigten nun eine Busse von 30'000 Franken. Für ihn war das Brüggerhaus nicht ein schützenswertes Kulturobjekt, sondern eine gefährliche Bauruine.

Das Haus aus dem Jahr 1785 stand mitten im Dorf Escholzmatt. Jede und jeder dort kannte es. Es war seit 20 Jahren unbewohnt und baufällig, was bereits in einem Gutachten 2011 festgestellt worden war. Der damalige Besitzer unterliess es jedoch, das Haus instand zu halten. Lieber verkaufte er.

Das Brüggerhaus im Dorfkern Escholzmatt wurde abgerissen. Bild: zvg

Der neue Besitzer wusste um die Baufälligkeit und wollte an dieser Stelle einen Ersatzbau realisieren. Im Jahr 2020 reichte er dazu zuerst ein Abbruchgesuch und im November ein Baugesuch ein.

Ohne Baubewilligung kein Abbruch

Beides wurde von der Gemeinde abgelehnt. Und der Denkmalschutz wollte ein qualitätssicherndes Verfahren und verlangte einen Projektwettbewerb. Das wollte der Besitzer nicht. Er ist selber Architekt und sah sich durchaus in der Lage, einen adäquaten Bau zu erstellen, da er darin bereits mehrjährige Erfahrung habe.

Dem Beschuldigten riss der Geduldsfaden mit dem Brüggerhaus. Er wollte nicht mehr warten und liess ohne Bewilligung die Bagger vorfahren. Es folgte ein Baustopp, dann eine Busse über 30'000 Franken und am Mittwoch die Gerichtsverhandlung.

Am Bezirksgericht Willisau wurde der illegale Abriss verhandelt. Bild: sam

Der Beschuldigte sieht sich nicht im Fehler. Im Gegenteil: «Ich habe mit dem Abriss Schlimmes verhindert, die Bevölkerung geschützt. Mir ist wichtig zu sagen, dass ich nicht Kulturgut zerstört habe, sondern den Abriss eines Gebäudes, von dem eine Gefahr ausging, in Auftrag gegeben habe.»

Er sitzt übrigens im Verwaltungsrat der Dorfkern AG. Diese setzt sich für den Erhalt und die Entwicklung der Dorfkerne von Escholzmatt und Marbach ein. Und die Dorfkern AG hat unlängst den konkursiten Gasthof Kreuz gekauft, um dessen Schliessung zu verhindern.

«Das Haus war seit Jahren in einem schlechten Zustand, die Ziegel lagen locker und gewisse Böden waren bereits eingebrochen», schildert der Beschuldigte. Zu sanieren habe es da nichts mehr gegeben, zu lange sei gewartet worden. Ein Abriss sei unumgänglich gewesen, dem hätte auch der Denkmalschutz nicht widersprochen. Beschuldigter: «Als Eigentümer hatte ich die Verantwortung. Wäre bei einem Sturm ein loser Ziegel vom Dach gefallen und hätte jemanden getroffen und dabei verletzt, wäre ich schuld gewesen.» Er habe deswegen manche schlaflose Nacht gehabt.

Behörden liessen ihn im Regen stehen

Eine klare Ansage von Seiten der Behörden, vom Heimatschutz oder der kantonalen Denkmalpflege sei nie gekommen, so der Beschuldigte und fügt an: «Ich wurde von den Behörden nicht unterstützt.» Der Versuch, das Gebäude zu sichern, sei gescheitert. Keine der angefragten Firmen wollte aus Sicherheitsgründen in oder auf das Gebäude.

Es sei nur noch die Strassensperrung geblieben, wie der Beschuldigte ausführt: «Das habe ich gemacht, doch konnte ich nicht sagen, wie lange das dauert. Der Druck aus der Bevölkerung wurde immer grösser, es hagelte von bösen Anrufen. Wo ich war, hiess es ‹Mach doch endlich etwas›, deshalb habe ich den Auftrag zum Abriss gegeben – ohne Bewilligung.»

Keine kriminelle Energie

Er habe dies im Vorfeld auch einzelnen Personen der Gemeinde gesagt, Namen nennen wollte er an der Verhandlung keine. Der Verteidiger sagte in seinem Plädoyer, dass die Denkmalpflege es verpasst hätte, pragmatisch zu handeln, und mit der Anzeige die Verantwortung an andere Stellen delegiert habe.

Sein Mandant habe keine kriminelle Energie und sei auch kein «Bauhai». Baubewilligung und Abrissgenehmigung seien ja später erteilt worden. Zudem sei seit dem Wechsel der zuständigen Person in der Denkmalpflege die Zusammenarbeit vorbildlich und verlaufe reibungslos. Wenn eine Strafe, dann höchstens eine Busse über 1000 Franken. Doch er plädiere für einen vollumfänglichen Freispruch. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.