Bildung Kanton Luzern gibt Siegerprojekt bekannt: So soll die erweiterte Kanti Reussbühl aussehen Die Kantonsschule Reussbühl wird saniert und erweitert. Nun hat der Kanton das Siegerprojekt vorgestellt.

Blick ins Innere des geplanten Neubaus. Visualisierung: PD

Über 50 Jahre alt ist die Kantonsschule Reussbühl - und sanierungsbedürftig. Zudem hat es wegen der steigenden Schülerzahlen zu wenig Platz, weshalb das Gebäude erweitert wird. Künftig soll die Schule 18 zusätzliche Klassen, also rund 550 Lernende, beherbergen können. Total könnten somit etwa 1250 Schülerinnen und Schüler in 54 Klassen in die Kanti Reussbühl gehen. In der Erweiterung haben auch drei neue Turnhallen Platz.

So soll der Neubau von aussen aussehen. Visualisierung: PD

Am Montagvormittag hat der Kanton das Siegerprojekt «Terra Plana» vorgestellt, das sich gegen 32 andere Projektvorschläge durchgesetzt hat. Spricht sich das Luzerner Stimmvolk voraussichtlich im Jahr 2026 für die Erweiterung aus, setzt das Zürcher Architekturbüro von Annette Gigon und Mike Guyer das Projekt bis 2030 um. Der Baustart ist auf 2027 terminiert.

Der Balkon mit Fassade. Visualisierung: PD

Als Planungsgrundlage sind im Aufgaben- und Finanzplatz 2023 bis 2026 48 Millionen Franken eingestellt. Der Kanton geht aber davon aus, dass das Projekt teurer wird – unter anderem wegen Teuerung und Nachhaltigkeitsaspekten. (lf)