Bildung Kanton Luzern lanciert neues Lernangebot für Erwachsene Der Kanton Luzern setzt sich für die Förderung von Lesen, Schreiben und Rechnen ein und lanciert ab September ein neues, niederschwelliges Angebot.

Blick in die Lernlounge in der Stadt Luzern. Bild: zvg

Der Kanton Luzern lanciert ab dem 2. September ein neues Lernangebot. In sogenannten Lernlounges können sich Erwachsene unter anderem beim Schreiben von Bewerbungen beraten lassen. Damit sollen Grundkompetenzen wie Schreiben, Lesen und Rechnen gefördert werden, teilt die Staatskanzlei mit. Das Angebot ist kostenlos und wird von der Caritas Luzern und dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz betrieben. Die Lernlounges befinden sich an der Centralstrasse 28 in Sursee sowie der Birkenstrasse 8 in Luzern.

Das Angebot beinhaltet eine Schreib-und Bewerbungsbegleitung sowie einen Digi-Treff, in welcher Erwachsene beim Ausfüllen von Formularen unterstützt werden. Zudem können kleinere Gemeinden ebenfalls vom Angebot profitieren, indem sie die mobile Lernlounge inklusive Fachpersonen kostenlos mieten und die Angebote beispielsweise in lokalen Bibliotheken oder Gemeindezentren durchführen. (rem)