Bildung Luzerner Regierungsrat möchte Lehrpersonen entlasten Ab dem kommenden Schuljahr müssen gewisse Lehrpersonen im Kanton Luzern weniger arbeiten.

Für die Luzerner Volksschulen ist es in den vergangenen Jahren zunehmend schwierig geworden, Lehrpersonen für die Funktion der Klassenlehrperson zu finden. Die Aufgabe ist mit immer mehr Aufwand verbunden und die Erwartungen haben zugenommen.

Nun möchte der Regierungsrat Gegensteuer geben, wie er mitteilt. Bisher werden Klassenlehrpersonen von Regelklassen mit zwei Lektionen entlastet. Diese Entlastung darf aber nicht auf mehrere Lehrpersonen aufgeteilt werden. Das soll sich ändern. Ab dem nächsten Schuljahr darf die Entlastung auf maximal zwei Lehrpersonen aufgeteilt werden.

Der Regierungsrat hat die entsprechende Veränderung der Personalverordnung beschlossen. Sie tritt per 1. August 2023 in Kraft.

Brückenangebot: Weniger Stunden pro Woche

Eine weitere Entlastung gibt es für Lehrpersonen am Zentrum für Brückenangebote in Luzern und Sursee. Diese haben bisher eine höhere Unterrichtsverpflichtung als ihre Berufskolleginnen und -kollegen an den Berufsschulen und Gymnasien, weil der Unterricht an Brückenangeboten wegen der Heterogenität der Lernenden «ein sehr hohes Mass an Individualisierung» erfordere, schreibt die Regierung weiter.

Deshalb wird die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung von 28 auf 26 Lektionen gesenkt. Auch diese Änderung tritt per 1. August 2023 in Kraft. (jon)