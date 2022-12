Bildung Medizin und Psychologie: Luzerner Kantonsrat gibt für den Ausbau der Universität Luzern grünes Licht Die Universität Luzern kann zwei neue Fakultäten gründen: eine für Gesundheitswissenschaften und Medizin und eine für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Im Gegenzug erhält sie vom Kantonsparlament einen klaren Auftrag.

Blick in die Universität Luzern, die bald über zwei neue Fakultäten verfügen wird. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. Dezember 2021)

Vier Fakultäten und ein Departement zählt die Universität Luzern heute. Nun wird das Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin in eine Fakultät umgewandelt und zusätzlich die Fakultät Verhaltenswissenschaften und Psychologie gegründet. Das Luzerner Kantonsparlament stimmte am Montagvormittag einer entsprechenden Änderung des Universitätsgesetzes mit 88 zu 21 Stimmen zu.

Die Debatte war von zwei Themen geprägt. Einerseits äusserten die Parteien von links bis rechts Kritik, was die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Hochschule Luzern betrifft. «Es darf nicht zu einem Kampf zwischen den Hochschulen kommen», sagte etwa die Adligenswiler SP-Kantonsrätin Gisela Widmer Reichlin. «Es muss eine symbiotische Zusammenarbeit der Schulen geben», fügte die Eschenbacher GLP-Politikerin Angelina Spörri an. «Der Austausch findet nicht auf der richtigen Ebene statt», konstatierte der Zeller Mitte-Kantonsrat Urs Marti. Der zuständige Regierungsrat Marcel Schwerzmann ging darauf ein:

«Die Aufforderung ist klar und angekommen.»

Marcel Schwermann, Präsident des Universitätsrates. Bild: PD

Zweifel um Nutzen einer Fakultät

Das zweite Thema betraf den Nutzen der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Exponenten wie Gaudenz Zemp (FDP, St.Niklausen) äusserten Zweifel, ob das Studium die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abdecken wird. Für Hasan Candan (SP, Luzern) war das unnötiges Bashing. Die neuen Fakultäten seien mitunter die beste Massnahme, um den Wirtschaftsstandort Luzern zu stärken. Darauf konterte Zemp, es handle sich nicht um ein Bashing:

«Aber wenn 57 Prozent der Psychologieabsolventen sagen, sie seien zu schlecht für den Arbeitsmarkt vorbereitet, muss das zu denken geben.»

Gaudenz Zemp-Lüthy (FDP, St.Niklausen). Bild: PD

Zudem gebe es zu wenig Vollzeitstellen.

Die Debatte führten die SP-Kantonsräte Pia Engler und Urban Sager weiter. Wenn sich die Psychologie-Absolventen zu schlecht vorbereitet fühlen, muss man sich fragen, was die Rahmenbedingungen für die Studierenden seien. Und diese dann verbessern. Und die Pensenfrage sei arbeitsmarktrechtlich zu lösen.

Zemp erhielt wiederum Unterstützung vom Entlebucher Kinderarzt und SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner: «Um klinisch als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut tätig zu sein, braucht es nach dem Studium vier bis fünf Jahre Weiterbildung. Das Studium allein ist noch keine Garantie, um den Fachkräftemangel zu beheben.»

SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner. Bild: PD

Anträge von rechts und links abgelehnt

Die Ratsmehrheit sah beim Ausbau der Universität mehr Chancen als Risiken; auch für die Lösung des Fachkräftemangels. Ein Antrag von Bernhard Steiner auf Ablehnung des Ausbaus wurde mit 89 zu 19 Stimmen abgelehnt. Ebenfalls auf Ablehnung – mit 75 zu 29 Stimmen – stiess ein Antrag der linken Ratsseite, den Ausbau ausschliesslich mit staatlichen Mitteln zu finanzieren.

Marcel Schwerzmann hob bei seinem Votum seine Rolle als Präsident des Universitätsrates, des Konkordatsrates der Hochschule des PH-Rates, hervor. «Als solcher schaue ich zu den Schulen, aber auch zum Bildungsplatz Luzern.» Bedenken, dass sich die neuen Angebote der Universität mit bestehenden der Hochschule konkurrenzieren, wischte der parteilose Bildungs- und Kulturdirektor vom Tisch. Genauso Bedenken über einen allfälligen weiteren Fakultätsausbau der Uni. «Nach diesem Ausbau würden nur noch Künste und Sprachen fehlen.» Doch Sprachen würden schon an anderen Universitäten gelehrt und Künste an der Hochschule Luzern. Darum brauche es an der Uni Luzern beides nicht.

«Das Angebot ist jetzt abgerundet.»

Selbstverständlich werde es innerhalb der Fakultäten je nach Bedarf angepasst.

Zweite Beratung noch dieses Jahr

Die Anpassung des Universitätsgesetzes und damit der Ausbau der Schule wird voraussichtlich noch dieses Jahr vom Kantonsrat ein zweites Mal beraten. Wird kein Referendum ergriffen, dürfte das neue Gesetz per Februar 2023 in Kraft treten. Die Universität muss den Aufbau der Fakultät Verhaltenswissenschaften und Psychologie noch finanzieren. Die Walter-Haefner-Stiftung unterstützt die Uni mit 7,8 Millionen Franken.

Weitere 350’000 Franken kommen von der Krebsforschung Schweiz. Zudem werden 100’000 Franken von einer 95-jährigen Privatperson aus dem Kanton Luzern zur Verfügung gestellt. Für die Finanzierung der Fixkosten will der Regierungsrat zudem jährlich zusätzliche 700’000 Franken beisteuern.