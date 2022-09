Bildung Neuer Prorektor für die Stadtschulen Sursee Der neue Prorektor der Stadtschulen Sursee heisst Remo Eckert. Der 39-Jährige beginnt im Januar 2023.

Die Bildungskommission Sursee hat Remo Eckert zum neuen Prorektor gewählt. Eckert ist 39-jährig, wohnt in Luzern und arbeitet seit knapp dreieinhalb Jahren als Fachperson Schulaufsicht bei der Dienststelle Volkschulbildung des Kantons Luzern (DVS), teilte die Stadt Sursee am Dienstag mit. Seine neue Stelle in Sursee tritt Eckert am 1. Januar 2023 an, er wird zunächst, während eines Monats vom Rektor und der bisherigen Stelleninhaberin Kerstin Heberle eingeführt. Dadurch könne ein optimaler und reibungsloser Übergang gewährleistet werden. Heberle verlässt die Stadtschulen Sursee nach acht Jahre per Ende Januar 2023.

Eckert absolvierte das CAS «Schulmanagement» Schulleitung und ist zurzeit in Weiterbildung zum CAS «Public Management und Politik». Die Verantwortlichen in Sursee freuen sich über eine «optimale Lösung für eine kontinuierliche und gute Entwicklung» ihrer Schulen. (mme)