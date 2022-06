Musikfest Emmen OK zum Jubiläumsfest: «Alle Augen sind auf Emmen gerichtet»

Die Blasmusikszene feiert nach sieben Jahren Pause das 30. Musikfest in Emmen, das am Freitag eröffnet wird. Das OK-Präsidium um Franz Räber und Tanja Steger will für «das perfekte Fest» nichts dem Zufall überlassen.