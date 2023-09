Bildung Sechs Luzerner Schulen erhalten Auszeichnung Die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) verlieh am Mittwoch Labels aus vier Themenbereichen an sechs Schulen.

Bereits zum fünften Mal erhielten sechs Luzerner Schulen am Mittwoch das Label «Schule mit besonderem Profil». Die Verleihung fand gemäss Mitteilung der Dienststelle Volksschulbildung im Rahmen einer Feier im Schulhaus Gersag 2 in Emmen statt. Die Auszeichnungen wurden in vier verschiedenen Themenbereichen verliehen:

Partizipation der Lernenden Sekundarschule Gersag 2, Emmen

Sekundarschule Sportschule, Kriens

Schulen, die dieses Label erhalten, haben eine dem Entwicklungsstand angepasste Kultur der Mitbestimmung und Mitverantwortung der Lernenden, so die Dienststelle.

Die Sekundarschule Gersag 2 Emmen erhielt das Label «Partizipation der Lernenden». Von links: Laura Achermann (Profilverantwortliche), Martina Krieg (Dienststellenleiterin DVS), Adlia Choudry (Profilverantwortliche), Sara D’Agati (Profilverantwortliche), Philipp Zimmermann (Schulleiter), Patrick Schmidt (Bereichsleiter Schulentwicklung DVS). Bild: zvg

Sport Sekundarschule Entlebuch

Das Label «Sport» werde an Schulen verliehen, die sich durch freiwillige Sportangebote und Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung auszeichnen.

Umweltbildung Sekundarschule Erlen, Emmen

Mit diesem Label ausgezeichnete Schulen fördern eine aktive Haltung gegenüber Umweltthemen und die Fähigkeit von Lernenden, bei Aufgaben und Entscheidungen Umweltaspekte zu berücksichtigen.

Innovative Lernformen Sekundarschule Pfaffnau

Sekundarschule Schötz

Das Label «Innovative Lernformen» werde an Schulen verliehen, die mit einem ausgereiften, schulinternen Unterrichtskonzept überzeugen. (mha)