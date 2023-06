Brand in Langnau bei Reiden Jugendlicher begibt sich mit brennender Zigarette in Spycher – plötzlich gibt es eine Stichflamme In Langnau bei Reiden geriet ein Holzspycher in Brand und wurde vollständig zerstört. Der Vorfall ist auf eine Fahrlässigkeit im Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen

Der Feuerwehreinsatz beim Schopfbrand in Langnau bei Reiden. Video: CH Media

Jetzt ist klar, warum am Sonntag, 4. Juni ein Spycher in Langnau bei Reiden durch einen Brand komplett zerstört wurde: Ursache ist gemäss Polizei «fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren». Ein 17-jähriger Jugendlicher habe sich gemäss eigenen Aussagen mit einer brennenden Zigarette in das Gebäude begeben, wo es aus ungeklärten Gründen zu einer Stichflamme kam, welche den Brand auslöste, teilte die Polizei weiter mit.

Am Sonntag, 4. Juni 2023, kurz nach 1.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass am Flurweg in Langnau bei Reiden ein Holzspycher in Brand geraten ist. Bild: Luzerner Polizei

Der Jugendliche wurde verletzt, verliess den Spycher, begab sich nach Hause und später in ärztliche Behandlung. Eine Angehörige informierte die Polizei. Die Untersuchung führt die Jugendanwaltschaft.

Die Polizei sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (041 248 81 17).