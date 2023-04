BRRR! Der Winter ist zurück: Heute gibt es Schnee bis auf 700 Meter In der Nacht auf Donnerstag hat eine Kaltfront die Schweiz überquert – und dem Winter ein Comeback beschert.

Unter Schnee: Blick auf den Ortsteil Andermatt-Reuss. Bild: Webcam Andermatt Reuss (13. 4. 2023)

Wer heute morgen aus dem Fenster schaute, dürfte seinen Augen kaum getraut haben: Draussen ist es wieder weiss, zumindest in höheren Lagen – und das mitten im Frühling. In Andermatt beispielsweise, 1400 Meter über Meer, lagen etwa drei Zentimeter Schnee. Ganz nach dem Motto: «April, April, der macht, was er will.»

Auch der Golfplatz ist unter dem Schnee verschwunden. Bild: Webcam Golfplatz (13. 4. 2023)

Der Grund für den Wintereinbruch: In der Nacht auf Donnerstag hat laut SRF Meteo eine Kaltfront die Schweiz überquert. Heute soll die Schneefallgrenze darum auf 700 bis 900 Metern sinken. Unterhalb von 800 Meter bleibe es zwar grösstenteils grün, bei kräftigen Schauern sei aber auch Schnee auf bis zu 500 Meter möglich, so SRF Meteo – Schnee, der indes schnell wieder wegschmelze.

❄️ Weisses Erwachen heute Morgen in den #Alpen. #Neuschnee vor allem in #Graubünden:

Bivio 22 cm

Arosa 17 cm

Davos 7 cm

Andermatt 3 cm

Guttannen 3 cm

Und es gibt weitere Schneeschauer. ^ds pic.twitter.com/JuqEK6Cbmu — SRF Meteo (@srfmeteo) April 13, 2023

Am meisten Schnee gibt es in Graubünden: In Arosa, Davos oder St. Moritz seien zwischen 10 und 30 Zentimeter Neuschnee möglich, prognostiziert SRF Meteo. Auf den Bergen könne es sogar lokal bis zu einem halben Meter Schnee geben.

Das Wochenende wartet mit weiterem Niederschlag und in höheren Lagen auch mit Schnee auf. Anfang nächster Woche sollte der Wintereinbruch aber überstanden sein: Dann zeigt sich die Sonne wieder und die Temperaturen steigen wieder an. (tos)