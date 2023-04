Buchrain Polizei stoppt Reisecar mit gravierenden Mängeln – und zieht offene Bussen des Chauffeurs ein Am Mittwochmorgen hat die Luzerner Polizei einen Reisecar angehalten. Wegen starken Mängeln haben sie diesen stillgelegt. Ausserdem musste der Chauffeur eine Bussendeposition von mehreren tausend Franken hinterlegen.

Die Polizei stellte starken Rost fest. Bild: PD

Auf der Autobahn A14 in Buchrain war am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr ein Reisecar aus Italien unterwegs. In Emmenbrücke hat eine Patrouille der Luzerner Polizei den Car zur Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei teilt mit: «Der Reisecar wies starken Rost auf und wegen diverser weiterer Mängel war die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet.» Aus diesem Grund habe die Polizei den Bus stillgelegt und die 43-köpfige Reisegruppe fuhr mit einem anderen Reisecar nach Italien.

Der 47-jährige Chauffeur war zudem wegen offenen Bussen und Kosten polizeilich ausgeschrieben. Die offenen Beträge musste er vor Ort bezahlen und er musste eine Bussendeposition von mehreren tausend Franken hinterlegen. Er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (rad)