«Buddies, Beer & Rock n’ Roll» Comedystar Manu Burkart macht jetzt auf Gitarrengott Normalerweise rockt der Comedian Manu Burkart zusammen mit seinem Buddy Jonny Fischer als Divertimento die Bühnen der Schweiz. Er kann aber auch Gitarrengott.

Bekannt ist Manu Burkart vor allem als Komiker von Divertimento. Manu ist aber nicht nur lustig, er ist auch musikalisch: Der Comedian ist Mitglied der Partyband BBR – Buddies, Beer & Rock n’ Roll und spielt dort Gitarre. Am vergangenen Wochenende erlebte die Band ein Highlight: BBR durften an der Rocknacht Tennwil aufspielen, zusammen mit acht weiteren Hardrockbands. Für BBR war das eine besondere Ehre: «Mir händ eus geehrt gfühlt, üs mal dörfe iiz‘reihä unter Profibands! Händ eus glaub rächt guet gmeischteret!?»

BBR machen laut eigenen Angaben vorwiegend «Covers aus dem Bereich Rock, Hardrock und Metal». Fast alle Songs seien dabei «mindestens einen Zacken härter als das jeweilige Original».

Manu Burkart an der Gitarre. Bild: BBR/Facebook

Burkart übt seit vier Jahren wieder regelmässig Gitarre. Seine Facebook-Gemeinde hat er vor ein paar Tagen an einem seiner Übungssoli teilhaben lassen:

Seine Message hinter dem Clip: «You’re never too old and it’s never too late.» Rock on, Manu Burkhard! (mme)