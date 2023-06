Büron Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr – alle Insassen verletzt, darunter auch zwei Kinder Auf der Luzernerstrasse ist es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Strasse war wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt.

Die beiden Unfallautos auf der Luzernerstrasse. Bild: Luzerner Polizei (Büron, 28. 6. 2023)

Eine Autofahrerin fuhr am Mittwochabend von Geuensee in Richtung Triengen. Auf der Luzernerstrasse in Büron geriet sie um ca. 17.30 Uhr aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Durch die Kollision wurden die 29-jährige Fahrerin sowie ihre zwei Kinder (6 und 11 Jahre) auf dem Rücksitz leicht verletzt. Die 24-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

An beiden Autos entstand laut Polizeiangaben Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Franken.

An diesem Auto entstand Totalschaden ... Bild: Luzerner Polizei (Büron, 28. 6. 2023)

... genauso wie am zweiten am Unfall beteiligten Auto. Bild: Luzerner Polizei (Büron, 28. 6. 2023)

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Luzernerstrasse in Büron während rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (zim)