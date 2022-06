Büron «Geschichte unters Volk bringen»: Zehn Stelen an zehn Stellen erzählen Geschichte(n) Am Samstag wird der Büroner «Gwunderspaziergang», analog und multimedial zu geniessen, eröffnet.

«Ein Geschichtsbuch für Büron und unsere Nachbarn» – so umschreibt Gemeinderat Giovanni De Rosa das in vier Jahren Arbeit entstandene Werk. Dabei geht es nicht um einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit, sondern vielmehr darum, sie mit Gegenwart und Zukunft zu verbinden. Und das an zehn Themen-Standorten. «Wir präsentieren ein Buffet, wo man sich bedienen kann», sagt Jürg Stadelmann vom Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen in Luzern.

Als «Stadteier» seien er und die Historikerinnen Milka Lehner und Giulia Schiess im Auftrag der Gemeinde nach Büron gekommen und hätten gestaunt über die Fülle interessanter Geschichte. Da gibt's zum Beispiel die Geschichte der Anna Vögtlin, die in Ettiswil Hostien gestohlen haben soll und in Büron verurteilt und hingerichtet wurde (Literaturtipp: «Das Schweinewunder» von Franziska Greising). Wer kennt den Arzt Jakob Robert Steiger, einen Erzliberalen, der erst zum Tode verurteilt und später National- und Regierungsrat wurde? Der «Gwunderspaziergang» befasst sich aber nicht nur mit wichtigen Persönlichkeiten, sondern auch mit Industriegeschichte, Vereinen, Religiösem und Surentaler Erfindergeist.

Auch das Burg-Schulhaus taucht im Büroner «Gwunderspaziergang» auf. Bild: Dominik Wunderli (Büron, 7. Juni 2022)

105’000 Franken liessen sich die Büronerinnen und Büroner das Werk kosten. Volker Scholze von der kommunalen Chronikkommission erinnert sich an die Entwicklung des Dorfes seit seinem Zuzug von 40 Jahren: Büron wuchs von 1000 auf 2500 Einwohner. An den Hängen damals Wiesen und Obstbäume statt Häuser. «Die Geschichte unters Volk bringen» ist seine Motivation. Und Jürg Stadelmann ist überzeugt, dass das Wissen um die Herkunft gute Staatsbürger hervorbringe.

Stelen verweisen auch auf Ton- und Filmdokumente

Unter dem Panoramabild zur aktuellen Orientierung zuoberst an der Stele zeigt ein Titel das Thema. Beispiel: «Dem Wasser entlang». Zeitstrahlen ordnen ein: Antike, Mittelalter, Neuzeit? Milka Lehner: «Es ging darum, 2500 Jahre Geschichte an zehn Standorten abzubilden.» Das führt von keltischen Spuren über römische Bauten, spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Hinterlassenschaften wie Burg oder Kirche bis zur Industrialisierung und das dorfquerende Strassenwerk mit dem Kreisel und den markanten Wohnblöcken für die Neuzugezogenen.

Historikerin Milka Lehner bei der Vorstellung des Büroner «Gwunderspaziergangs». Bild: Dominik Wunderli (Büron, 7. Juni 2022)

Dokumente, Bilder, Texte bieten einen Überblick. Und wer mehr wissen will, nutzt den QR-Code, der auf die einschlägige Website verweist. «Wir haben mit elf Zeitzeugen gesprochen und die Interviews auch gefilmt», sagt Giulia Schiess. Zwei Stunden Material pro Person. Themen dieser «Oral-History»-Arbeit waren beispielsweise Landwirtschaft, Feuerwehr, Vereine. Man kann sich Filme ansehen oder Tondokumente zu Gemüte führen. Oder umgekehrt: die 20 Kurzhörspiele als dialogische Einführungen nutzen; jene entfachen die Neugier auf mehr. «Gwunderspaziergang» eben. Das ist Othmar Brüggers Werk: Er führt in Büron ein Tonstudio und hat möglichst Büroner Originalgeräusche verwendet.

Offizielle Einweihung am Samstag

Der Einstieg in den «Gwunderspaziergang Büron» ist bei jeder Stele möglich. Dort findet sich auch jeweils ein Übersichtsplan. Noch stehen nicht alle Stelen. Spätestens am Samstag, 11. Juni, wenn ab zehn Uhr die offizielle Einweihung stattfindet, wird alles bereit sein, inklusive Flyer. Als «prägend für die nächsten Jahrzehnte» bezeichnet Giovanni De Rosa das Werk. Dennoch: Aktualisierungen sind möglich: «Das muss leben; wir werden weiterhin Material sammeln.»