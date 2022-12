Büron Sagipark wird mit Stützpfeilern stabilisiert – das steckt dahinter Mehrere Stützpfeiler stabilisieren das Gebäude, in dessen Erdgeschoss die Migros-Voi-Filiale einquartiert ist. In der Nacht, als die Stützen eingebaut wurden, konnten die Mietenden in einem Hotel übernachten.

Die Decke der Verkaufsfläche in der Migros-Voi-Filiale wird gestützt. Bild: PD

Seit rund einem Monat ist die Migros Voi-Filiale in Büron an zehn Stellen mit Stahlstützen gespickt. Der Grund: Ein rund sieben Millimeter breiter Riss an einer Innenwand sowie eine leichte Durchbiegung der Decke. Die Überbauung Sagipark mit fünf baugleichen Mehrfamilienhäusern wurde im Jahr 2017 fertiggestellt und schlüsselfertig von der Versicherungsgesellschaft Swica gekauft. Auf Anfrage dieser Zeitung gibt die Gebäudeeigentümerin Entwarnung:

«Wir wollten keinerlei Risiko eingehen und haben deshalb ohne zu zögern die Stützen installiert, um die Bewohnenden oder Kunden der Migros-Voi keiner Gefahr auszusetzen.»

Nachdem der Riss festgestellt wurde, habe man eine Analyse machen lassen, erklärt Silvia Schnidrig, Kommunikationsleiterin von Swica, weiter. Die Analyse sei zum Schluss gekommen, dass Probleme mit der Statik bestehen könnten – insbesondere bei der Verkaufsfläche. Man erarbeite derzeit mit Statikern und weiteren Fachleuten an einer Lösung, welche dauerhaften Massnahmen die provisorischen Stützen ablösen können.

Die Stützpfeiler in der Tiefgarage und im Laden wurden in der Nacht vom Freitag auf Samstag eingebaut. Wegen den lärmigen Bauarbeiten und aus Sicherheitsgründen habe man den Mietenden aus den 13 Wohnungen angeboten, in einem Hotel zu übernachten. Die Mehrheit der Mietparteien habe von dem Angebot Gebrauch gemacht und gelassen reagiert, erklärt Schnidrig. Auf Anfrage dieser Zeitung wollte die damalige Bauherrschaft, ein Unternehmen aus der Region, nicht zitiert werden. (pl)