Büron Töfflenker verletzt – Autofahrer flüchtet Die Polizei sucht Zeugen, die einen Auffahrunfall in Büron beobachteten. Vor einem Rotlicht an der Aarauerstrasse kam es zur Kollision.

Ein Töfffahrer war am Dienstagmorgen von Triengen Richtung Büron auf der Aarauerstrasse unterwegs. Vor einer roten Ampel musste er anhalten. Das nachfolgende Auto prallte in den Hinterreifen des Motorrads, worauf dieses gegen das vorangehende Auto geschoben wurde. Der verletzte Töfffahrer musste zum Arzt, so die Luzerner Polizei.

Vom nachfolgenden Auto bleibt keine Spur: Der Lenker kümmerte sich weder um den Verunfallten, noch um den Schaden. Es handelt sich um ein helles Auto mit Aargauer Kontrollschild.

Die Polizei bittet den unbekannten Autofahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (se)