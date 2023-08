Buttisholz 40 Aussteller präsentieren an Handwerksmesse ihre Waren

Blick in die Ausstellungsräumlichkeiten. Bild: zuvg

Über 40 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren vom 8. bis 10. September ihre Handwerkskunst auf der Kleinmesse für lokales Handwerk Rüüdig in Buttisholz. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird damit Handwerkern und Künstlerinnen aus der Region eine Bühne geboten, um ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, zudem wird es ein musikalisches und kulinarisches Rahmenprogramm geben. Öffnungszeiten: 8. September von 17 bis 24 Uhr, 9. September von 13 bis 1 Uhr, wobei das Ausstellungsgelände an diesen beiden Tagen bis 22 Uhr geöffnet ist, sowie 10. September von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Franken, für Kinder bis 16 Jahren ist er gratis. (chm)