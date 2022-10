Das alte Waschhüsli in St.Ottilien wird ein Ort der fünf Sinne

Wo einst Wäsche gewaschen wurde, sollen Besucherinnen und Besucher künftig in einem Dunkelraum erfahren, was es heisst, blind zu sein. Geplant ist im Weiler St.Ottilien in Buttisholz zudem ein Garten der fünf Sinne.