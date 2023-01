Buttisholz Das Projekt Gass 1911 muss noch viele Hürden meistern Noch eineinhalb Jahre haben die Initianten Zeit, um die geplanten Aufwertungen auf dem Gass-Areal im Zentrum von Buttisholz zu konkretisieren. Doch es sind unverhoffte Probleme aufgetaucht.

Für das rund 10'0000 Quadratmeter umfassende Gass-Areal im Herzen von Buttisholz ist Grosses geplant. Das Projekt namens Gass 1911 sollte ein Ort werden, der alle Generationen anspricht.

Unter anderem sollte im alten Bauernhaus Gasshof ein Bed and Breakfast entstehen, ein Co-Working-Space sollte Platz zum Arbeiten schaffen, auf dem landwirtschaftlichen Land sollen biologische Lebensmittel angebaut, in einem Café und einem Spezialitätenladen nachhaltige Produkte konsumiert und eingekauft werden können.

Mitinitiant René Ziswiler auf dem Gass-Areal im Zentrum von Buttisholz. Die Liegenschaften im Hintergrund sollen auf verschiedenste Weise umgenutzt werden. Bild: Dominik Wunderli (10. Januar 2023)

Vor eineinhalb Jahren präsentierte ein vierköpfiges Team seine Ideen der Gemeindeversammlung, um das Areal mit einer Scheune aus dem Jahr 1911 sowie weiteren historischen Gebäuden während der nächsten 30 Jahre zu nutzen. Denn der Buttisholzer Gemeinderat geht davon aus, dass das Gass-Areal, das im Besitz der Gemeinde ist, in den nächsten 30 Jahren nicht für gemeindeeigene Zwecke überbaut werden muss.

Für die Ideen des Projektteams sollten die bestehenden Gebäude auf dem Areal saniert und umgenutzt werden. Um das Projekt zu finanzieren, sollte eine Stiftung gegründet werden. Die Stiftung sowie die Finanzierbarkeit sind Voraussetzungen, damit die Verantwortlichen mit der Gemeinde einen entsprechenden Baurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren unterzeichnen können.

Baurechtsvertrag noch nicht unterzeichnet

Eineinhalbjahre Jahre nach dem Projektstart gibt es die Stiftung noch nicht, ergo konnte bisher der bereits ausgearbeitete Baurechtsvertrag mit der Gemeinde nicht unterzeichnet werden. Eine Initiantin des ursprünglich vierköpfigen Teams hat das Projekt Gass 1911 aus beruflichen und familiären Gründen verlassen. Von aussen betrachtet, stellt sich die Frage, warum das Projekt nicht so recht an Fahrt aufnimmt. Wollte man zu viel?

«Nicht wir wollen viel, sondern die Bevölkerung», sagt Initiant René Ziswiler. Die Basis dafür sei die gemeinsam mit der Bevölkerung entwickelte Nutzungsstrategie Dorfzentrum. Die Herausforderung dabei sei, dass die Einwohnergemeinde und seine Verwaltung weder die Strukturen, das Wissen, noch die Ressourcen für die Umsetzung dieser «Bestellung» habe. «Hier ist die IG Gass eingesprungen, die Wünsche des Steuerzahlers, ohne dessen direkte finanzielle Unterstützung, umzusetzen», so Ziswiler.

Es sei ambitiös, ohne finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand, ein solches Projekt umsetzen zu können. «Aber wir sind auch der Meinung, dass man nicht immer den Staat anrufen kann, wenn es darum geht, dem Gemeinwohl dienende Ideen zu realisieren.»

Der Gemeinderat habe als Unterstützung für die Umsetzung die Liegenschaft Gass im Baurecht eingebracht. Ziswiler sagt: «Die Liegenschaft wurde zwar bis vor kurzem genutzt, aber es wurde seit Jahrzehnten nicht mehr in den Erhalt investiert. Das Bauernhaus ist zum Beispiel nicht an die Abwasserreinigungsanlage (Ara) angeschlossen.» Ein anderes Gebäude sei einsturzgefährdet und habe im vergangenen Sommer aufgrund von baustatischen Abklärungen gesichert werden müssen.

Hagelgewitter mit weitreichenden Folgen

Was niemand vorhersehen konnte: Ende Juni 2021 richtete ein massives Hagelgewitter auch in Buttisholz grosse Schäden an. Seither ist das rund 250 Jahre alte Bauernhaus, welches in Buttisholz mutmasslich das älteste Gebäude seit dem Dorfbrand von 1861 ist, nicht mehr bewohnbar. «Bis heute ist unklar, in welchem Zustand die IG Gass die Gebäude übernehmen muss. Das macht für uns die Planung aber auch die Mittelbeschaffung denkbar schwierig», erklärt Ziswiler.

Es gehe aber nicht nur um die Unwetterschäden. Die baukulturellen Abklärungen durch einen Fachexperten im Sommer 2022 hätten gezeigt, dass es wohl angemessen sei, etwa das Bauernhaus unter Denkmalschutz zu stellen. «Kommen denkmalpflegerische Auflagen hinzu, wird es für die IG Gass 1911 unmöglich sein, das Gebäude im Baurecht zu übernehmen. Das wäre für uns ein zu grosser Brocken.» Dann müsste die Gesamtkonzeption angepasst werden. Laut Ziswiler würden zwar Nutzungen wegfallen, «die uns weh tun. Auf der anderen Seite macht es das Projekt einfacher.»

Servitut verhindert Umnutzung

Mehr zu schaffen macht den Initianten ein Servitut. Der Gemeinderat versuche seit Monaten, eine Dienstbarkeit auf einem anderen Gebäude des Areals, dem ehemaligen Pferdestall, abzulösen. Das Servitut verhindert laut Ziswiler die Umnutzung dieses Gebäudes. Er sagt: «Weil dieses Gebäude von allen am besten erhalten ist, wollten wir dort mit den nächsten Teilprojekten loslegen. Fallen Bauernhaus und Pferdestall weg, wird es für uns eng.»

Aufgrund all dieser Unsicherheiten und Schwierigkeiten habe man mit der Umsetzung der Strategie zur Belebung des Dorfzentrums halt nur im Kleinen beginnen können. «Wir haben aber trotz schwieriger Umstände die Freude am Projekt nicht verloren und glauben immer noch fest daran, dass wir viele Teilprojekte in den nächsten Jahren realisieren können.»

Ein erstes Teilprojekt «Wiese» sei bereits umgesetzt. Ein Zweites, die Reparaturannahmestelle für Velos, sei diese Woche gestartet. «Weitere Teilprojekte werden, trotz grossen Unsicherheiten, intensiv geplant.»

Sobald Klarheit darüber herrsche, welche Gebäude, in welchem Zustand und unter welchen Bedingungen übernommen werden können, «werden wir den Projektumfang und die Konditionen zusammen mit dem Gemeinderat nochmals justieren, die Stiftung gründen und den Baurechtsvertrag hoffentlich zeitnah unterzeichnen». Ziswiler hofft auch, dass der Gemeinderat «nach Monaten der Bedenkzeit zeitnah entscheidet».

Gemeinderat will vorwärtsmachen

Gemeindepräsident Franz Zemp sagt auf Anfrage: «Unser Ziel ist es, innert nützlicher Frist einen Entscheid über die Zukunft vom Bauernhaus Gass herbeizuführen.» Könnte das Bauernhaus nicht mehr in einen bewohnbaren Zustand gebracht werden, so würde für die Projektidee Gass 1911 ein wesentliches und zentrales Element fehlen.

Der Gemeinderat habe der Einfachen Gesellschaft Gass 1911 drei Jahre für die Organisation und Detailabklärungen zugesichert. So gesehen sei man immer noch auf Kurs. «Wir würden es ausserordentlich bedauern, wenn das Projekt nicht in vollem Umfang realisiert werden könnte», sagt Zemp.

Denn die Projektidee Gass 1911 nehme ein sehr aktuelles und gesellschaftliches Thema auf, indem der Fokus auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Stärkung der Selbstversorgung gelegt werde. «Es könnte eine Visitenkarte weit über Buttisholz hinaus werden. Ein Rückzug der Projektidee wäre mehr als nur eine verpasste grosse Chance für Buttisholz, aber auch für die Region.»