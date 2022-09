Wenn sich Sport-Legenden verabschieden Nach dem Abschied von Roger Federer: So sind andere Schweizer Sportikonen zurückgetreten

Am Donnerstag hat Tennisikone Roger Federer in einem Brief via soziale Medien seinen Rücktritt angekündigt. Bei anderen Schweizer Sportlerinnen und Sportlern verlief dieser Prozess etwas anders.