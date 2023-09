Buttisholz Gemeindepräsident Franz Zemp verzichtet auf Erneuerungswahlen Franz Zemp wird nach 14 Jahren als Gemeindepräsident von Buttisholz bei den Gesamterneuerungswahlen im April 2024 nicht mehr antreten.

Gemeindepräsident von Buttisholz, Franz Zemp. Bild: zvg

«Ich erachte die heutige Konstellation im Gemeinderat für einen Rücktritt im Herbst 2024 als äusserst ideal.» Dies schreibt der Gemeindepräsident von Buttisholz, Franz Zemp (Mitte), in einer Mitteilung. Vier Mitglieder treten laut Zemp zur Wiederwahl im April 2024 an. Es bestehe die Absicht, dass die Zuständigkeit in den Ressorts Bau, Bildung und Soziales unverändert bleiben sollen, so Zemp. Er werde in Zukunft wieder vermehrt Freiräume nutzen und sich seinen Hobbys und der Familie widmen und das politische Geschehen aus der Ferne beobachten.

«Die Gemeinde ist gut aufgestellt und steht finanziell auf gesunden Beinen», beschreibt Zemp, der in den nächsten Tagen seinen 63. Geburtstag feiert, die aktuelle Lage der Gemeinde. In Buttisholz stehen grosse Projekte an, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen würden. So zum Beispiel die Dorf- und Schulraumentwicklung, der Neubau von Werkhof/Feuerwehrdepot. Auch Alters-, und Gesundheitsfragen und Energiethemen würden in Zukunft viel vom Gemeinderat abverlangen. Zemp können aber im Wissen darum, dass im Gemeinderat und der Verwaltung äussert fähige und engagierte Personen tätig seien, trotzdem guten Gewissens zurücktreten.

Die anderen vier bisherigen Gemeinderäte Anita Lustenberger und Thomas Tschuppert (beide Mitte), Oscar Küng (FDP) und Anton Petermann (SVP) treten zur Wiederwahl an. (sb)