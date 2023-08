Caritas Luzern Neuer Leiter des Bereichs Soziale Integration Christian Vogt leitet neu den Bereich Soziale Integration der Caritas Luzern. Damit verantwortet er diverse Dienstleistungen.

In den letzten rund acht Jahren war Christian Vogt in unterschiedlichen Funktionen für die Katholische Kirche Stadt Luzern tätig. Nun folgt er als neuer Leiter des Bereichs Soziale Integration auf Doris Nienhaus, die Caritas Luzern nach zehn Jahren per Ende Juni verlassen hat, um sich beruflich neu zu orientieren.

Vogt verantwortet als Mitglied der Geschäftsleitung Dienstleistungen wie den Dolmetschdienst Zentralschweiz, die Sozial- und Schuldenberatung sowie sämtliche Integrationsprojekte wie Copilot, «mit mir» oder die Kulturlegi, heisst es in einer Mitteilung.

Christian Vogt ist Sozialarbeiter, hat einen MAS in Betriebswirtschaft und einen CAS in Design Thinking. Der 51-Jährige lebt mit seinen beiden Kindern in der Stadt Luzern. (sb)