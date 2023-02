Castingshow Luzerner DSDS-Kandidat überzeugt die Jury und ist eine Runde weiter: «Ich freue mich mega» Lorent Berisha (19) aus Dierikon hatte am Mittwochabend seinen ersten Auftritt vor der Jury von «Deutschland sucht den Superstar».

Der Auftritt von Lorent Berisha aus Dierikon bei DSDS wurde am Mittwochabend ausgestrahlt. Bild: PD/RTL+

Dieter Bohlen machte es zunächst spannend. Das langjährige Jury-Mitglied der deutschen TV-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) sagte: «Die Stimme klingt unglaublich ‹strange›». Übersetzt also «komisch» oder «seltsam». Der 19-jährige Lorent Berisha aus Dierikon hatte kurz zuvor bei seinem ersten Casting-Auftritt «Red» von Daniel Merriweather mit viel Gefühl zum Besten gegeben. Doch nach der Werbeunterbrechung konnten die Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauer aufatmen. Bohlen ergänzte: «Ich finds gut.»

Auch Rapperin und Jury-Mitglied Katja Krasavice lobte Berisha: «Es war überraschend, ich bin sehr überzeugt.» Sie bemängelte zwar seine Kleiderwahl, an seinem Styling könne er ja noch etwas ändern. Aber am Ende hiess es vier Mal Ja für den Luzerner.

Die DSDS-Jury mit (v.l.) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Bild: PD/RTL+

Berisha sagte sichtlich erleichtert in die Kamera: «Ich freue mich mega. Recall ich komme!» Damit der gelernte Medizinische Praxisassistent es in die Liveshows schafft, muss er sich in der nächsten Runde, den sogenannten Recalls, beweisen. Diese starten Ende Februar auf RTL. (zfo)